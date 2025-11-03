بالميراس يستعيد صدارة الدوري البرازيلي



ساو باولو (د ب أ)



سجل برونو رودريجيز، وفيليبي أندرسون هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليقودا بالميراس لاستعادة صدارة الدوري البرازيلي عبر الفوز خارج أرضه على مضيفه جوفنتودي 2 /صفر فجر اليوم الاثنين ضمن المرحلة الثلاثين.

وافتتح رودريجيز التسجيل في الدقيقة 24 بعد أن استغل كرة مرتدة، وسددها بقوة من داخل منطقة الست ياردات. وضاعف أندرسون تقدم بالميراس بتسديدة قوية من مسافة 18 ياردة، بعد تمريرة طويلة من كيلفين في هجمة مرتدة سريعة.

ورفع بالميراس رصيده في صدارة الترتيب إلى 65 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على فلامنجو صاحب المركز الثاني، قبل ثماني جولات متبقية من نهاية الموسم. ويحتل جوفنتودي المركز التاسع عشر في جدول الترتيب المكون من عشرين فريقاً برصيد ست وعشرين نقطة. وفي ريو دي جانيرو، سجل لاعبا خط الوسط الدوليان البرازيليان السابقان لوكاس مورا ولويز جوستافو هدفي ساو باولو لدى فوزه على مضيفه فاسكو دي جاما 2 /صفر.

وسجل مورا، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وتوتنهام، هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يضيف لويز الهدف الثاني بضربة رأس بعد عرضية من ألديمير فيريرا. يحتل ساو باولو الآن المركز الثامن برصيد 44 نقطة، متقدماً بنقطتين على فاسكو دا جاما صاحب المركز التاسع.