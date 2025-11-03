أليجري يشيد بروما.. وينعى معلمه جيوفاني



روما (د ب أ)

أقرّ ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان بصعوبة فوز فريقه بهدف دون رد على روما مساء أمس الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم. واعترف أليجري بأن روما كان يستحق التقدم في أول 35 دقيقة من المباراة.

وكشف أليجري لشبكة «دازن» الإيطالية أن فريقه ارتكب كل الأخطاء الممكنة تحت الضغط الشديد الذي مارسه لاعبو روما، مما أجبره على تعديل خططي بسحب اللاعبين دافيدي بارتيزاجي ودي وينتر إلى الخلف لتوفير مساحات للعب.

ومع تسجيل ميلان الهدف الأول عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش بعد تمريرة من رافاييل لياو، تحسّن تمركز الفريق دفاعياً وتحوّل إلى خط وسط رباعي. وأشاد أليجري بأداء فريقه في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنهم صنعوا فرصاً لمضاعفة النتيجة قبل أن يعود روما، ولكنه وجد صعوبة في صناعة فرص واضحة للتسجيل.

وشدد أليجري على أن ميلان يمر بـ«عملية» تحتاج إلى اكتساب الثقة والإيمان بالنفس، خاصة عند اللعب في ملعب سان سيرو، وأثنى على اللاعبين البدلاء رغم غياب عناصر خبرة مثل بوليسيتش وتوموري ورابيو. وختم أليجري حديثه بالتعبير عن حزنه لوفاة معلمه وصديقه القديم، المدرب جيوفاني جاليوني، الذي علمه الكثير عن كرة القدم، بما في ذلك المفاهيم الدفاعية والتكتيكية.