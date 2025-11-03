الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليجري يشيد بروما.. وينعى معلمه جيوفاني

أليجري يشيد بروما.. وينعى معلمه جيوفاني
3 نوفمبر 2025 12:57

 
روما (د ب أ)
أقرّ ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان بصعوبة فوز فريقه بهدف دون رد على روما مساء أمس الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم. واعترف أليجري بأن روما كان يستحق التقدم في أول 35 دقيقة من المباراة.

أخبار ذات صلة
صور.. انهيار برج عمره نحو 800 عام في روما
روما يرفض «قمة الكالشيو» بعد 1512 يوماً!

وكشف أليجري لشبكة «دازن» الإيطالية أن فريقه ارتكب كل الأخطاء الممكنة تحت الضغط الشديد الذي مارسه لاعبو روما، مما أجبره على تعديل خططي بسحب اللاعبين دافيدي بارتيزاجي ودي وينتر إلى الخلف لتوفير مساحات للعب.
ومع تسجيل ميلان الهدف الأول عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش بعد تمريرة من رافاييل لياو، تحسّن تمركز الفريق دفاعياً وتحوّل إلى خط وسط رباعي. وأشاد أليجري بأداء فريقه في الشوط الثاني، مشيراً إلى أنهم صنعوا فرصاً لمضاعفة النتيجة قبل أن يعود روما، ولكنه وجد صعوبة في صناعة فرص واضحة للتسجيل.
وشدد أليجري على أن ميلان يمر بـ«عملية» تحتاج إلى اكتساب الثقة والإيمان بالنفس، خاصة عند اللعب في ملعب سان سيرو، وأثنى على اللاعبين البدلاء رغم غياب عناصر خبرة مثل بوليسيتش وتوموري ورابيو. وختم أليجري حديثه بالتعبير عن حزنه لوفاة معلمه وصديقه القديم، المدرب جيوفاني جاليوني، الذي علمه الكثير عن كرة القدم، بما في ذلك المفاهيم الدفاعية والتكتيكية.

ماسيمليانو اليجري
ميلان
روما
الدوري الإيطالي
الكالشيو
جيوفاني
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©