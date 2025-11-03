أرنولد: صيحات الاستهجان في أنفيلد لن تفسد حبي لليفربول



لندن (رويترز)

ربما يواجه ترينت ألكسندر أرنولد استقبالاً عدائياً عندما يعود إلى أنفيلد لمواجهة فريقه السابق ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء، لكن مدافع ريال مدريد قال إن أي قدر من العداء من الجماهير لا يمكن أن يقلّل من حبه لنادي طفولته.

ونشأ ألكسندر-أرنولد، المولود في ليفربول، في صفوف الشباب بالنادي وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريق مرسيسايد.

وأثار قراره بعدم توقيع عقد جديد مع النادي ردود فعل غاضبة من جانب العديد من مشجعي ليفربول، الذين سخروا منه وأطلقوا صيحات استهجان ضده في مباراة بالدوري الإنجليزي أمام أرسنال في مايو الماضي بعد أن قال إنه يريد تجربة تحدٍ جديد.

وقال ألكسندر-أرنولد: «أعتقد أن طريقة استقبالي تخضع لقرار الجماهير. سأظل دائماً أحب النادي ومشجعاً له، مهما يكن، مشاعري تجاه ليفربول لن تتغير. لديّ ذكريات هناك ستبقى معي طوال حياتي، ومهما تكن طريقة استقبالي، لن تتغير».

ويعاني ليفربول في الأسابيع الأخيرة وتلقى ست هزائم في آخر ثماني مباريات في كافة المسابقات، لكن ألكسندر-أرنولد قال إنه لا أحد في ريال مدريد يمكن أن يقلل من شأن بطل الدوري الممتاز، وأضاف الدولي الإنجليزي (27 عاماً) «ستكون مباراة صعبة للغاية، والاستقبال والأجواء ستسهم في ذلك، لكن كرة القدم أكثر ما يهمني، رغم أنهم لم يحققوا نتائج جيدة في الآونة الأخيرة، فإنه لا يزال فريقاً كبيراً وبين أفضل الفرق، ولا أحد في ريال مدريد يعتقد أن المباراة ستكون سهلة».