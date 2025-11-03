«رابطة المحترفين» تُعلن مواعيد باقي مباريات الدور الأول لـ «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (أبوظبي)



حدّدت رابطة المحترفين رسمياً جدول مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» من «الجولة الثامنة»، إلى «الجولة الـ 13» من موسم 2025-2026، حيث ينتظر عشاق الكرة الإماراتية مباريات من «الوزن الثقيل»، يُتوقع أن تشهد تحديات بين فرق القمة، وتتوزّع بين أواخر نوفمبر الجاري وحتى ديسمبر ويناير المقبلين، بما يضمن استمرار الإثارة مع اقتراب نهاية الدور الأول.

وتقام مباريات الجولة الثامنة عبر 3 أيام «20 و21 و22 نوفمبر»، وتُفتتح بمواجهة خورفكان وشباب الأهلي 20 نوفمبر، وتُختتم بقمة مثيرة بين العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، في السابعة والنصف مساء 22 نوفمبر، كما يحل عجمان ضيفاً على الوصل في اليوم نفسه.

ويتوقف الدوري بعد الجولة، بداعي المشاركات الخارجية لأنديتنا، بالإضافة إلى خوض المنتخب الوطني كأس العرب بالدوحة، ويعود بالجولة التاسعة، التي تم تقسيمها بحيث تقام 20 و21 ديسمبر، مع تأجيل مباراتين من الجولة إلى 10 و11 يناير، الوحدة مع الشارقة، وشباب الأهلي مع الوصل.

وتقام الجولة العاشرة 28 و29 ديسمبر، وتشهد قمة مثيرة بين النصر والعين 28 ديسمبر، بينما تتأجل أيضاً مباراتا الشارقة وشباب الأهلي بداعي المشاركات الخارجية، بحيث يستضيف الشارقة فريق البطائح 14 يناير، ويحل عجمان ضيفاً على شباب الأهلي 15 يناير.

وتُجرى «الجولة 11» يومي 2 و3 يناير، وتشهد مباريات قوية، تبدأ بقمة نارية في اليوم الأول، وتجمع بين الوصل وضيفه الوحدة على استاد زعبيل، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، وفي اليوم نفسه، يلعب العين أمام الشارقة على استاد هزاع بن زايد، في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، فيما تُختتم الجولة 3 يناير، بقمة مثيرة بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، في السابعة و45 دقيقة مساءً.

بينما تقام «الجولة 12» أيام 6 و7 و8 يناير، بحيث تُفتتح الجولة بمواجهة مثيرة بين النصر وضيفه الشارقة في الساعة الخامسة مساءً على استاد آل مكتوم، بينما تُختتم الجولة بمواجهة الظفرة أمام العين على استاد هزاع بن زايد 8 يناير المقبل، في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.

وحدّدت الرابطة ختام الدور الأول بـ «الجولة 13»، أيام 17و18و19 يناير، بحيث تُفتتح بقمة نارية بين الوصل وضيفه الجزيرة في استاد زعبيل، في الخامسة و5 دقائق مساءً، بينما يشهد اليوم الأول، «كلاسيكو» العين والوحدة، على استاد هزاع بن زايد، في الساعة السابعة و45 مساء 17 يناير.