الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوكا جونيورز يقتنص صدارة الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يقتنص صدارة الدوري الأرجنتيني
3 نوفمبر 2025 14:17


بوينس آيرس (د ب أ)
اقتنص بوكا جونيورز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه إيستوديانتيس 2 /1 فجر اليوم الاثنين بالمرحلة التاسعة.

أخبار ذات صلة
هل يستطيع ميسي الوصول إلى «1000 هدف»؟
ميسي: أشعر بسعادة كبيرة للبقاء مع إنتر ميامي

وتعرّض ريفر بليت لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام خيمناسيا لابلاتا صفر/ 1، في الوقت الذي تعادل فيه جودوي كروز مع سان مارتن سلبيا.
وفي المباراة الأولى كان بوكا جونيورز في طريقه للخروج متعادلاً مع إيستوديانتيس، لولا الهدف الذي جاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وتقدّم إكسيكويل زيبالوس بهدف لبوكا جونيورز في الدقيقة 49، لكن إدوين سيتري أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ثم تحصّل بوكا على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة، ليسجّل منها ميجيل ميرينتييل هدف الفوز القاتل. الفوز رفع رصيد بوكا جونيورز إلى 23 نقطة ليصعد إلى الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على يونيون سانتا صاحب المركز الثاني.

الدوري الأرجنتيني
الأرجنتين
بوكا جونيورز
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©