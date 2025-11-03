بوكا جونيورز يقتنص صدارة الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

اقتنص بوكا جونيورز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه إيستوديانتيس 2 /1 فجر اليوم الاثنين بالمرحلة التاسعة.

وتعرّض ريفر بليت لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام خيمناسيا لابلاتا صفر/ 1، في الوقت الذي تعادل فيه جودوي كروز مع سان مارتن سلبيا.

وفي المباراة الأولى كان بوكا جونيورز في طريقه للخروج متعادلاً مع إيستوديانتيس، لولا الهدف الذي جاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وتقدّم إكسيكويل زيبالوس بهدف لبوكا جونيورز في الدقيقة 49، لكن إدوين سيتري أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ثم تحصّل بوكا على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة، ليسجّل منها ميجيل ميرينتييل هدف الفوز القاتل. الفوز رفع رصيد بوكا جونيورز إلى 23 نقطة ليصعد إلى الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على يونيون سانتا صاحب المركز الثاني.