الرياضة

اتحاد الكرة يحتفل بيوم العَلَم

اتحاد الكرة يحتفل بيوم العَلَم
3 نوفمبر 2025 14:50

 
دبي (الاتحاد)

احتفل اتحاد كرة القدم بمقرّه في دبي بيوم العَلَم، وجدَّد منتسبو الاتحاد، بهذه المناسبة، عهد الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الرشيدة، مؤكدين اعتزازهم بالمنجزات الوطنية الكبرى التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والتقدم.
حضر الاحتفال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لمنتخباتنا الوطنية، وعدد من نجوم منتخبنا الوطني، إلى جانب مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام والموظفين.
واصطف الحضور أمام سارية العلم في الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث قام الأمين العام للاتحاد برفع عَلَم الدولة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، فيما عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتُقطت الصورة الجماعية لتوثيق هذه المناسبة الوطنية الغالية.

