بايرن ميونيخ لن يتعجل في تجديد عقد نوير



ميونيخ (د ب أ)

يتعامل مسؤولو نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بحالة من التأني مع مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير، حيث يرون أنه لا يوجد أي مبرر للاستعجال في تمديد عقده.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، يان-كريستيان دريسن، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للنادي أمس الأحد: «هناك الكثير مما يمكن قوله لصالح مانويل نوير، لكننا نريد التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الراهن، لقد قلنا الشيء نفسه في حالات أخرى مع لاعبين آخرين».

وأضاف دريسن: «مانويل ليس تحت أي ضغط على الإطلاق، وسنتحدث عندما يحين الوقت المناسب.» ويُعد نوير، الذي سيبلغ عامه الأربعين العام المقبل، الحارس الأساسي لبايرن منذ عام 2011 وينتهي عقد نوير في يونيو 2026، لكن هناك تكهنات مستمرة حول ما إذا كان سيلعب موسماً آخر لصالح النادي البافاري.

ويبدو بايرن على أهبة الاستعداد، حال قرر نوير الاعتزال، إذ قدم الحارس البديل يوناس أوربيج أداء جيداً عندما احتاج الفريق إلى الاستعانة به ليحل مكان نوير، بينما يُعد كل من ألكسندر نوبل ودانيال بيريتس، المعارين حالياً، خيارين آخرين للمستقبل.