«قمم مشتعلة» في دوري أبطال أوروبا غداً



برلين (د ب أ)

تتجه الأنظار نحو قمم مشتعلة في جولة دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، حيث يشهد ملعب «أنفيلد» مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بينما تشتد المنافسة بين حاملي اللقب الحالي والسابق باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في مواجهة أخرى في ذات اليوم.

يجدّد ليفربول وريال مدريد صراعهما الأيقوني، حيث يدخل ليفربول المباراة بعد إيقاف سلسلة من النتائج السلبية محلياً بفوز صعب بهدفين دون مقابل على أستون فيلا، وهو انتصار جاء في وقت حاسم للمدرب آرني سلوت، الذي كاد يسجل رقماً قياسياً سلبياً بخمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يواجه ليفربول فريقاً في قمة تألقه، فقد حوّل اللاعب السابق للنادي، تشابي ألونسو، فريق ريال مدريد إلى آلة انتصارات حصدت 13 فوزاً من أصل 14 مباراة في جميع المسابقات، ليتربع على صدارة الدوري الإسباني بعد فوز ساحق على بلنسية بأربعة أهداف دون رد. ورغم أن الفريق الملكي هو الأقل تصنيفاً بين الأندية الخمسة التي حصدت العلامة الكاملة في أوروبا برصيد تسع نقاط، فإن خبرته الأوروبية لا تضاهى.

وفي القمة الثانية التي لا تقل إثارة، تقام معركة العمالقة في «حديقة الأمراء» بين حامل اللقب الحالي باريس سان جيرمان وحامل اللقب السابق بايرن ميويخ، وكلاهما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط. يمر بايرن ميونيخ بقيادة المدرب فينسنت كومباني بفترة استثنائية، حيث حقق 15 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، مقدماً أداء يمكن وصفه بأنه «خالٍ من العيوب».

يتمتع الفريق البافاري بقوة هجومية مذهلة، حيث سجل 54 هدفاً في 15 مباراة، مدعومة بالانسجام الكبير بين الثلاثي المرعب مايكل أوليس وهاري كين ولويس دياز. وقد تعمّد كومباني منح هذا الثلاثي الراحة في المباراة الأخيرة بالبوندسليجا لضمان جاهزيتهم الكاملة لتشكيل تهديد خطير على سان جيرمان.

في الجهة المقابلة، يواصل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي مسيرته رغم أزمة الإصابات الواسعة التي طالت العديد من اللاعبين البارزين مثل عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفيتينيا، لكنه تمكّن من تجاوز هذه الأزمة بشكل جيد، وحقق فوزاً صعباً في الدوري الفرنسي. سيعتمد باريس على سجله القوي في ملعب حديقة الأمراء، حيث لم يهزم إلا في مباراة واحدة هذا الموسم، لكنه سيفتقد قلب الدفاع إيليا زابارني بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يحل محله ويليان باتشو إلى جانب ماركينيوس.

على صعيد باقي المواجهات، يحلّ أرسنال، الذي يقدم موسماً استثنائياً محلياً وأوروبياً، ضيفاً ثقيلاً على سلافيا براغ التشيكي، وفي مواجهة أخرى، يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي وهو يتطلع للتعافي من الهزائم الخارجية الثقيلة في دوري الأبطال.

أما يوفنتوس الإيطالي فيستقبل فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في مباراة حاسمة، حيث يطمح «البيانكونيري» لحصد أول ثلاث نقاط له تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي بدأ عهده بفوز محلي. ويستضيف توتنهام الإنجليزي فريق كوبنهاجن الدنماركي بعد أن تعرض لخسارتين متتاليتين في جميع المسابقات، مما أثار حالة من التوتر داخل النادي. يسعى توتنهام لاستغلال سجله المذهل في المسابقات الأوروبية على أرضه، حيث لم يهزم في آخر 21 مباراة قارية.