مواجهة مصرية خالصة في«قرعة الكونفدرالية»



القاهرة (د ب أ)

أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم عن مواجهة مصرية خالصة أخرى مغربية جزائرية.

وجرت الاثنين قرعة دور المجموعات للبطولة القارية وأسفرت عن وقوع الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة وأولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الأولى أندية سان بيدرو الإيفواري وأولمبيك آسفي وجوليبا المالي واتحاد العاصمة. وفي المجموعة الثانية يلعب العملاق المغربي الوداد إلى جانب نيروبي يونايتد الكيني وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي.

وضمت المجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري وأوتوهو الكونغولي وستيلينبوش الجنوب إفريقي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني. وفي المجموعة الرابعة يلعب الزمالك والمصري إلى جوار كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي.