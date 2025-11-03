الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مواجهة مصرية خالصة في«قرعة الكونفدرالية»

مواجهة مصرية خالصة في«قرعة الكونفدرالية»
3 نوفمبر 2025 16:09


القاهرة (د ب أ)
أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم عن مواجهة مصرية خالصة أخرى مغربية جزائرية.

أخبار ذات صلة
«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية
بن رمضان خارج حسابات الأهلي أمام المصري

وجرت الاثنين قرعة دور المجموعات للبطولة القارية وأسفرت عن وقوع الزمالك والمصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة وأولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الأولى.
وضمت المجموعة الأولى أندية سان بيدرو الإيفواري وأولمبيك آسفي وجوليبا المالي واتحاد العاصمة. وفي المجموعة الثانية يلعب العملاق المغربي الوداد إلى جانب نيروبي يونايتد الكيني وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي.
وضمت المجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري وأوتوهو الكونغولي وستيلينبوش الجنوب إفريقي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني. وفي المجموعة الرابعة يلعب الزمالك والمصري إلى جوار كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي.

كأس الاتحاد الأفريقي
الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك المصري
المصري البورسعيدي
الوداد
الوداد البيضاوي
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©