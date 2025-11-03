الأهلي المصري مع الجيش المغربي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا



القاهرة (د ب أ)

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن وقوع الأهلي المصري البطل القياسي في مجموعة واحدة مع فريقين عربيين، فيما يخوض بيراميدز حامل اللقب مواجهة مغربية صعبة.

وبموجب القرعة التي جرت اليوم الاثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، سيلعب الأهلي إلى جوار الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري فيما يلعب بيراميدز في نفس المجموعة مع نهضة بركان المغربي.

وضمت المجموعة الأولى: بيراميدز ونهضة بركان وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي وشبيبة القبائل. وفي المجموعة الثالثة يلعب مولودية الجزائر مع الهلال السوداني بجانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

وضمت المجموعة الرابعة الترجي الرياضي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي واستاد مالي.