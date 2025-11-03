الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فولكروج يرحل عن وستهام

فولكروج يرحل عن وستهام
3 نوفمبر 2025 17:40

 
لندن (د ب أ)

كشف تورستن فيرث وكيل أعمال المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروج، عن إمكانية رحيل موكله عن صفوف نادي وستهام يونايتد الإنجليزي.
وأقر فيرث، خلال حديثه للمدونة الصوتية «تومورو بيزنس»، بأن صفقة انتقال اللاعب لم تنجح.
وأوضح «بالنظر إلى الوراء، يجب القول إن عملية الانتقال لم تسر كما ينبغي، لا فائدة من تجميل الأمر».
ورداً على سؤال حول إمكانية رحيل فولكروج عن إنجلترا، أوضح فيرث أن هذا يجب أن يتم دائما بالتنسيق مع النادي، مضيفاً «أعتقد أنه قد يكون من المنطقي إجراء تغيير هناك» .
وانتقل فولكروج من بوروسيا دورتموند إلى وستهام في عام 2024 مقابل 27 مليون يورو، لكن مسيرته مع الفريق الإنجليزي شابها سوء الحظ بسبب الإصابات المتكررة. وتحدث فيرث عن وجود «زخم سلبي» يحيط باللاعب، وفي موسمه الأول في إنجلترا، سجل فولكروج ثلاثة أهداف فقط خلال 18 مباراة في الدوري، أما في الموسم الحالي، فشل في التسجيل خلال ست مباريات في الدوري، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بتمزق عضلي الشهر الماضي أبعدته عن الملاعب.
ورغم أن فولكروج كان المهاجم الأول لمنتخب ألمانيا خلال بطولة أمم أوروبا 2024، إلا أنه لم يتم استدعاؤه مؤخراً من قبل المدرب يوليان ناجلسمان.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
ألمانيا
منتخب ألمانيا
جوليان ناجلسمان
