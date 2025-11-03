الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الجناح الشاب» يغيب عن ريال مدريد أمام ليفربول

3 نوفمبر 2025 17:42

 
مدريد (أ ف ب)

يغيب الجناح الشاب الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو عن ريال مدريد في مواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بسبب متاعب صحية، وفقاً لما أعلن متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.
ومن غير المتوقع أن يخضع ابن الـ 18 عاماً الغائب عن التمارين الاثنين والذي انضم إلى النادي الملكي هذا الصيف من ريفربليت مقابل أكثر من 63 مليون يورو (73 مليون دولار)، لجراحة في الوقت الحالي، وفقاً للصحافة الإسبانية، لكن ريال مدريد يرغب في تجنب أي خطر لتفاقم الإصابة.
وأثبت اللاعب الأعسر، والذي يُعتبر من ألمع المواهب الصاعدة نفسه بسرعة لاعباً أساسياً ضمن خيارات المدرب شابي ألونسو.
خاض الدقائق التسعين في مباراة الفوز على فالنسيا 4-0 ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

