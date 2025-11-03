«البايرن» يستعيد ذكريات جوارديولا «القياسية»

عمرو عبيد (القاهرة)



يستعيد بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، ذكريات انطلاقته القوية في «البوندسليجا» قبل نحو 10 سنوات، عندما حقق الانتصارات في أول 9 جولات، بل زادها إلى 10 آنذاك، تحت قيادة بيب جوارديولا في موسمه الأخير، 2015-2016، ويسير تلميذه النجيب، فينسنت كومباني، على نفس النهج في الموسم الحالي، الذي تفوّق خلاله على حصاد «البافاري» في بدايات البطولة المحلية، مقارنة بأغلب سنوات العقد الأخير.

ولا توجد مقارنة على الإطلاق بين وضع «البايرن» الحالي، ونتائجه خلال الفترة المُماثلة في تلك المواسم، باستثناء نُسخة 2015-2016، التي تفوّق فيها البطل الألماني بنسبة نجاح 100%، وتفوق فيها على وصيفه، دورتموند، بفارق 7 نقاط، إذ كان عدد النقاط الأقرب لحصاده الحالي، 23 نقطة فقط، جمعها 3 مرات، في نُسخ 2016-2017 و2023-2024 و2024-2025، من دون هزيمة في أول 9 جولات، لكن بتعادلين.

ليُسجّل نسبة نجاح تبلغ 85.2% في كل مرة، وهو ما مكنه من البقاء في المركز الأول في موسم 2016-2017، بفارق نقطتين عن لايبزج، وكذلك في الموسم الماضي بفارق 3 نقاط عن «الثيران» أيضاً، في حين كان «ثانياً» خلف باير ليفركوزن في نُسخة 2023-2024، بفارق نقطتين.

موسما 2020-2021 و2021-2022، شهدا جمع بايرن ميونيخ 22 نقطة، في أول 9 جولات، بخسارة مباراة وتعادل في الأخرى، لكنه احتفظ بالصدارة في المرتين، بنسبة نجاح 81.5%، متفوقاً على لايبزج في الموسم الأول بفارق نقطتين، مقابل فارق نقطة واحدة مع بوروسيا دورتموند.

وشهدت نُسخ 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، تراجعاً تدريجياً في حصيلة «البافاري» خلال تلك الجولات الـ9 الأولى، حيث جمع 20 و19 و18 نقطة، على نفس ترتيب المواسم، بنسب نجاح بلغت 74% و70.4% و66.7%، وفي جميعها كان «البايرن» وصيفاً في جدول ترتيب الدوري، لكن الفوارق كانت ضئيلة جداً مع المتصدرين، دورتموند مرتين ومونشنجلادباخ في موسم واحد.

ويبقى موسم 2022-2023 الأسوأ على الإطلاق، فيما يخص حصاد انطلاقة «البايرن»، الذي جمع 16 نقطة فقط بعد 9 جولات، بخسارة مباراة والتعادل في 4 أخرى، محققاً نسبة نجاح لم تتجاوز 59.3%، ليتراجع آنذاك إلى المركز الثالث في «البوندسليجا»، بفارق 4 نقاط عن يونيون برلين، لكنه نجح في تصحيح الأوضاع بنهاية الموسم، بعد رحيل جوليان ناجلسمان وتولي توماس توخيل مهمة تدريبه.