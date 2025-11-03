جونز يعود إلى تدريبات ليفربول استعداداً للقاء ريال مدريد



لندن (د ب أ)



عاد كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول إلى تدريبات فريقه، فيما واصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك غيابه عن استعدادات الفريق الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جونز غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، لكنه انضم لباقي قائمة فريقه في الحصة التدريبية التي حضرتها وسائل الإعلام.

ولم يلعب إيزاك المنضم إلى ليفربول في صفقة قياسية وصلت إلى 125 مليون جنيه إسترليني (4. 164 مليون دولار)، منذ مشاركته بديلاً في الفوز الذي حققه الفريق على آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال منذ أسبوعين.

ويواصل الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع جيريمي فريمبونج غيابهما عن الفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة.