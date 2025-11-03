روما يرفض «قمة الكالشيو» بعد 1512 يوماً!



عمرو عبيد (القاهرة)

تتواصل الإثارة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، بعدما تقلص الفارق بين نابولي المُتصدّر وملاحقيه، إلى نقطة وحيدة فقط، تفصله عن «الثُلاثي»، إنتر ميلان وميلان وروما، على الترتيب، وعقب تعادل «السماوي» السلبي مع كومو، كان روما الوحيد الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة «الكالشيو»، إذا حقق الفوز على حساب ميلان، في نفس الجولة.

وكان يُمكن لـ«الذئاب» الابتعاد قليلاً بالقمة بفارق نقطتين عن «السماوي»، لكن «الشياطين» خطف الفوز، ليرفض «الجيالوروسي» العودة إلى المركز الأول في «سيري آ»، الذي غاب عنه منذ 1512 يوماً، ولم يعرف بلوغ القمة على الإطلاق خلال تلك السنوات الماضية، لكن المنافسة تبدو «مُشتعلة» ومتقاربة جداً في الموسم الحالي، وقد يتمكن روما من استعادة ذكريات التفوق القديمة، في ظل ظهوره بمستوى طيب منذ بداية الموسم.

جوزيه مورينيو كان آخر مدرب قاد روما إلى صدارة «الكالشيو»، بعد الجولة الثالثة في موسم 2021-2022، حيث تمكن من تحقيق 3 انتصارات متتالية، وضعته فوق القمة بـ«العلامة الكاملة»، بفارق هدف عن ميلان وهدفين عن نابولي، المتساويين معه في رصيد النقاط، لكن «الذئاب» لم يهنأ بتلك الصدارة «المؤقتة» آنذاك، إذ خسر بنتيجة 2-3 أمام هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة، ليتخلى بسرعة عن القمة، التي لم يعد إليها مطلقاً بعد ذلك.

وعبر أكثر من 4 سنوات لاحقة، كان أفضل مركز بلغه روما في الدوري الإيطالي، هو الثاني، الذي احتله مرة واحدة فقط أيضاً، بعد الجولة الرابعة في موسم 2022-2023، برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل واحد، ليتساوى مع أتالانتا المُتصدّر في عدد النقاط، لكن فريق «سبيشل ون» سجّل هدفاً واحداً أقل، ليكتفي بالوصافة، التي ضاعت منه في الجولة التالية، بعد السقوط بـ«الأربعة» على يد أودينيزي.

وفي موسم 2023-2024، تمكن مورينيو قبل رحيله من وضع «الذئاب» داخل «المربع الذهبي»، خلال الجولتين الـ14 والـ15 من «الكالشيو»، وهو الإنجاز الأفضل له في ذلك الموسم، برصيد تراوح بين 24 و25 نقطة وقتها، منحته المركز الرابع، لكنه تراجع بعدها مُباشرة إلى المركز الثامن، بعد الخسارة أمام بولونيا، في نُسخة أنهاها روما في المرتبة السادسة.

أما في نُسخة 2024-2025 الماضية، فقد تعاقب على تدريب «الذئاب» 3 مدربين، ونجح «المُخضرم» كلاوديو رانييري في قيادته إلى المركز الخامس بصعوبة، في نهاية الموسم، بعدما قضى نحو 16 جولة من الدوري، في النصف الثاني من جدول الترتيب، ثم صعد به رانييري تدريجياً حتى بلغ المركز الخامس في النهاية.