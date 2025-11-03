الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبيض الناشئين» يستهل «المونديال» بالتعادل أمام كوستاريكا

3 نوفمبر 2025 20:14

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتفى منتخبنا الوطني للناشئين بالتعادل 1-1 مع كوستاريكا، التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، فيما انتهت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة بالتعادل السلبي بين السنغال وكرواتيا.
واشتعلت أجواء اللقاء بعد مرور نصف ساعة، عندما تلقّى إسحق باديلا بطاقة حمراء مباشرة، إثر عرقلته لفيصل محمد، أثناء انفراده بالمرمى، واستغل «أبيض الناشئين» النقص العددي لمنافسه مع بداية الشوط الثاني، حيث تمكن مايد عادل من تسجيل هدف التقدّم برأسية جميلة في الدقيقة 59، مستفيداً من ضربة ركنية نفذها فيصل محمد بإتقان.
ولم يتأخر رد كوستاريكا كثيراً، إذ أدرك بينيت التعادل بعد ثلاث دقائق، وبهذه النتيجة، يتصدر منتخبنا الوطني وكوستاريكا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد «نقطة» لكل منهما، بفارق الأهداف على السنغال وكرواتيا.
ويخوض «أبيض الناشئين» مباراته الثانية أمام كرواتيا يوم الخميس المقبل، فيما تلتقي كوستاريكا مع السنغال، ضمن الجولة الثانية، ويتأهل إلى دور الـ32 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس العالم للناشئين
كوستاريكا
السنغال
كرواتيا
