الهاجري يتصدر «المستوى الأول» في دوري «قفز الحواجز»



العين (الاتحاد)

تصدر الفارس محمد غانم الهاجري مع «ليليلونكا اس تي دبليو»، من نادي الشارقة للفروسية، فرسان المستوى الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ(140) سم، وحقق الفارس سالم أحمد السويدي من فرسان نادي الشارقة أيضاً، ثلاثية على ميدان نادي العين للفروسية والرماية، في ختام منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين.

وجاءت المنافسات من 8 أشواط، على مدار يومي السبت والأحد، وتنافس فيها 150 فارساً وفارسة، بصحبة 260 خيلاً، وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية، وحسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية، المشرف العام على المنافسات، وعلى فاروق، مسؤول الفروسية بالنادي.

وشهدت المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة لفرسان المستوى الأول على حواجز الـ 140 سم، فوز الفارس سالم أحمد السويدي مع «دايموند وي»، وأكمل بفوزه ثنائية في منافسات الأسبوع.

وقفز الفارس الهاجري إلى صدارة المنافسة الثانية مع «ليليلونكا»، في منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على ذات الارتفاع، محققاً 44.54 ثانية.

وشهدت المنافسات مشاركة الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم مع «ديفا دي اكس بي» من مركز الإمارات للفروسية، وأكمل الجولة الرئيسة في أسرع أزمنة المشاركين، إلا أن 4 نقاط جزاء أبعدته عن المشاركة في جولة التمايز.

وتفوق الفارس سالم أحمد السويدي مع «بليتزالز»، على منافسيه على حواجز الـ 130 سم، في المنافسة الأولى من مرحلتين خاصة لفرسان المستوى الأول والشباب، كما حصد لقب المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة، مع «آني اس اوف ذا لولاندس زد» ليكمل به تألقه بالثلاثية.

وتوج الفارس ليث غريب مع «أليت دو بونتس» بلقب منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 120 سم، وتصدر الفارس عبدالله أحمد الشرفا مع «كوبيلوت باتيلي زد»، فئة (الجونيورز)، كما تفوق الفارس عبدالله أحمد الشرفا مع «كوبيلوت باتيلي زد» في منافسات فئة المستوى الثاني، والفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ120 سم.