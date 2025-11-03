بايرن ميونخ يدخل لقاء سان جيرمان بـ 1% أفضلية

برلين (د ب أ)

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، بأن ناديه يحترم باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مباراة الفريقين غداً الثلاثاء.

وقال إيبرل «ستكون مباراة بين فريقين كبيرين»، مضيفاًأن الفريق الفرنسي لديه أفضلية بنسبة 1% بسبب خوض المباراة على ملعبه. لكن الفريق البافاري سجله خال من الهزائم في أول 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم قياسي بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأضاف إيبرل «مواجهة باريس سان جيرمان بمثابة فرصة واختبار لقوتنا أمام أفضل فريق في أوروبا». وخاض بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه فنسنت كومباني مرانه الأخير بعيداً عن أنظار وسائل الإعلام، ولم يسمح لها بمتابعة أول 15 دقيقة من المران.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن بايرن ميونخ، ويبقى الفريقان ضمن خمسة أندية حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات. وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2020 بالفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، بينما حسم الفريق الفرنسي آخر مواجهة بين الفريقين بفوزه في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.