إنريكي: بايرن فريق قوي للغاية ندرك صعوبة المباراة

برلين (د ب أ)

أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أن فريقه جاهز لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، مشددا على صعوبة المواجهة.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم «علينا الانتظار حتى نهاية الموسم لنرى من سيكون أفضل فريق في أوروبا، بايرن فريق قوي للغاية، ويبقى قويا دائما، ومؤخرا حققوا 15 انتصارا متتاليا، إنه إنجاز مذهل، وندرك صعوبة المباراة، لكننا جاهزون».

وقال إنريكي «صحوة بايرن لن تغير طريقة دفاعنا أو هجومنا، والفريق الألماني أيضا لن يغير أسلوب لعبه».

ويتصدر باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بفارق هدف واحد عن بايرن ميونخ، ضمن خمسة أندية حققت العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث جولات. وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2020 بالفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، بينما حسم الفريق الفرنسي آخر مواجهة بين الفريقين بفوزه في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.

وأضاف إنريكي «الفوز غدا سيكون مهما للغاية ليس من أجل النقاط فقط بل لأننا نخوض أصعب مسار في دوري أبطال أوروبا، لذا لابد من استغلال كل مباراة تقام على ملعبنا وحماس جماهيرنا لتحقيق الفوز». وأكد مدرب سان جيرمان أن عثمان ديمبيلي الذي عانى مؤخرا من مشاكل في عضلة الفخذ سيكون جاهزا، مضيفا «ولكن لا أعرف عدد الدقائق التي سيشارك خلالها أمام بايرن».