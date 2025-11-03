ثنائي توتنهام يعتذران للمدرب بعد واقعة «التجاهل»!



لندن (د ب أ)



قال الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن الثنائي ميكي فان دي فين ودجيد سبنس اعتذرا له عما بدر منهما، في أعقاب هزيمة الفريق أمام تشيلسي صفر-1، في بطولة الدوري يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن مشادة كلامية حدثت بعد صافرة نهاية المباراة، حيث أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان في الملعب، حينما طالب فرانك كل من فان دي فين وسبينس بالتصفيق للجماهير.

وتجاهل فان دي فين وسبنس مطالب مدربهما وخرجا بطريقهما إلى النفق المؤدي لغرفة اللاعبين، وظهر فرانك وهو يحدق باتجاههما، لكن المدرب الدنماركي البالغ من العمر 52، أكد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، أن الأمر تم إنهاؤه.

وقال فرانك: «ميكي ودجيد جاءا إلى مكتبي بدون موعد مسبق، واعتذرا لي عن هذا الموقف».

وأضاف: «لم يقصدا أن يبدو الأمر، وكأنه سلوك سيئ أو عدم احترام أو كل ما يمكن أن تعتقده وسائل الإعلام، لذلك لم يكن الأمر موجهاً ضدي أو للفريق أو النادي». وتابع فرانك: «لقد كانا في حالة إحباط بسبب الأداء والهزيمة وصافرات الاستهجان خلال المباراة، وهذا يعني اهتمامهما وأعتقد أن ذلك جيد للغاية، هناك اهتمام بالفريق والنادي، وفي تلك الحالة سأكون سعيداً بالطبع».