الرياضة

ريباكينا تتفوق على شفيونتيك في الرياض

ريباكينا تتفوق على شفيونتيك في الرياض
3 نوفمبر 2025 21:28

 

الرياض (أ ف ب)

اقتربت الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة سادسة عالمياً، من حجز بطاقتها إلى نصف نهائي بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في التنس، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني الذي جاء على حساب البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية 3-6 و6-1 و6-0 في الرياض.
وافتتحت ريباكينا مجموعة سيرينا وليامز بالفوز على الأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة 6-3 و6-1، فيما تغلبت شفيونتيك، المتوجة باللقب عام 2023، على الأميركية الأخرى ماديسون كيز السابعة 6-1 و6-2.
وبعدما فرطت في بداية المجموعة الأولى بفرصة انتزاع شوط الإرسال الأول لشفيونتيك، عادت ريباكينا وتنازلت عن إرسالها مرتين لتتخلف 0-3 و0-4، فاتحة الطريق أمام البولندية لحسمها 6-3 في 36 دقيقة.
لكن الكازخستانية حافظت على الوتيرة التي لعبت بها منذ منتصف المجموعة الأولى وكشرت عن أنيابها في الثانية والثالثة من دون أن تسمح لمنافستها البولندية بالفوز بأكثر من شوط واحد، مستفيدة من كثرة الأخطاء المباشرة التي ارتكبتها المصنفة أولى سابقاً.
وبذلك، حققت ريباكينا فوزها الأول على شفيونتيك هذا العام بعد أربع هزائم، محققة بالمجمل انتصارها الخامس في 11 مواجهة بينهما، ما جعلها قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في ثالث مشاركة لها.

السعودية
الرياض
التنس
ريباكينا
إيجا شفيونتيك
