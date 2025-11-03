الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سيميوني يطالب أتلتيكو مدريد بـ«فوز البقاء» في «أبطال أوروبا»

3 نوفمبر 2025 21:35

 
مدريد (د ب أ)

يدخل أتلتيكو مدريد مواجهة ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون هامش أو مجال للخطأ بعد خسارة الفريق الإسباني مباراتين في أول ثلاث جولات من مرحلة الدوري.
خسر أتليتكو مدريد أمام أرسنال بنتيجة صفر- 4 في الشهر الماضي، بخلاف خسارة في الجولة الأولى أمام ليفربول بنتيجة 2 - 3، وبينهما فاز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5 -1 .
وتراجع الفريق الإسباني للمركز التاسع عشر في جدول الترتيب، ولكنه سيكون مطالباً بتحسين الأداء والنتائج للحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي.
وقال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو في مؤتمر صحفي «نحتاج إلى النقاط الثلاث لضمان مقعدنا في دوري أبطال أوروبا، لذا يجب أن نكون ملتزمين غداً».
وأضاف أن «المنافس سيلعب بطريقة دفاعية، وسيضغط على ظهيري الجنب، لذا يجب أن نبذل أقصى جهد، وندرك جيداً مدى أهمية الفوز».
ورغم صعوبة موقفه في دوري الأبطال، يدخل أتلتيكو المباراة بعد خسارة واحدة في آخر 9 مباريات له بجميع المسابقات، وذلك بعد فوزه 3 - صفر على إشبيلية أوائل الأسبوع الجاري.
ولكن يبقى أتلتيكو مدريد مبتعداً بثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني بسبب كثرة التعادلات في انطلاقته هذا الموسم.
وأكد سيميوني «الانتقادات واردة ومقبولة، لأن وضعنا حرج، لذا لا بديل عن الفوز مهما كانت الأسباب والظروف، ونسعى دائماً لتحسين المستوى، وبإمكاننا تقديم أداء أفضل، وعندما يتأقلم جميع اللاعبين، سنكون أفضل».
في الجهة الأخرى فاز يونيون سانت جيلواز على أيندهوف في الجولة الأولى ثم تعرض لخسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، ويعتلي قمة الدوري البلجيكي منذ تعيين ديفيد هوبير مدرباً للفريق في 13 أكتوبر.

