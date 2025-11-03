شباب الأهلي يخسر أمام الدحيل في «نخبة آسيا»

مراد المصري (أبوظبي)

خسر شباب الأهلي أمام مضيفه الدحيل القطري 1-4، في المباراة التي أقيمت بالدوحة، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، ليتوقف رصيد «الفرسان» عند 7 نقاط، ويرفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط.

وسجل برينو هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 42، فيما أحرز أهداف الدحيل، إدميلسون جونيور في الدقيقة الثانية، وبنجامين بوريجو في الدقيقة 39، وعادل بولبينة في الدقيقة 57، ولويس ألبرتو في الدقيقة 92.

وتعد الخسارة هي الأولى لشباب الأهلي، بعد فوزين وتعادل، فيما حقق الدحيل فوزه الأول، بعد تعادل وخسارتين.