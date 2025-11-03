الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يخسر أمام الدحيل في «نخبة آسيا»

شباب الأهلي يخسر أمام الدحيل في «نخبة آسيا»
3 نوفمبر 2025 22:25

مراد المصري (أبوظبي)

 خسر شباب الأهلي أمام مضيفه الدحيل القطري 1-4، في المباراة التي أقيمت بالدوحة، ضمن «الجولة الرابعة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، ليتوقف رصيد «الفرسان» عند 7 نقاط، ويرفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط.

وسجل برينو هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة 42، فيما أحرز أهداف الدحيل، إدميلسون جونيور في الدقيقة الثانية، وبنجامين بوريجو في الدقيقة 39، وعادل بولبينة في الدقيقة 57، ولويس ألبرتو في الدقيقة 92.
وتعد الخسارة هي الأولى لشباب الأهلي، بعد فوزين وتعادل، فيما حقق الدحيل فوزه الأول، بعد تعادل وخسارتين.

أخبار ذات صلة
«رباعية الدحيل» تضع شباب الأهلي في دائرة ترتيب الأوراق
الوحدة يكسب ناساف ويصل إلى النقطة العاشرة في «نخبة آسيا»
دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي
الدحيل
