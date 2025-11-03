محمد الشرقي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج



الفجيرة (وام)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة بالفجيرة، ماريان كوفازفيج، رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، بحضور الدكتور عبدالله علي آل بركت، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وبحث سموه خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين إمارة الفجيرة والاتحاد الدولي في مجال رياضة الشطرنج، ودعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة التفكير الإبداعي والتحليل المنطقي بين فئات المجتمع، خصوصاً فئة الشباب، لما تسهم به هذه الرياضة من تنمية للقدرات الذهنية وتعزيز روح المنافسة الإيجابية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة حرص الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُسهم في تنمية الفكر وصقل المواهب، مشيراً إلى أهمية الرياضات باختلاف أنواعها في بناء جيل مبدع قادر على التفكير الاستراتيجي والإبداعي في مختلف المجالات.

من جانبه، عبّر ماريان كوفازفيج عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال واهتمامه برياضة الشطرنج، ودعمه للمبادرات التي تُعزّز مكانتها في المجتمع، مؤكداً أن التعاون مع إمارة الفجيرة سيسهم في تطوير مشروعات نوعية تخدم انتشار هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد بالمبادرة الرائدة التي يرعاها سموّه والمتمثلة في بطولة الجائزة الكبرى، والتي تُقام بنظام التأهل الدولي عبر أربع محطات أوروبية، لتُختتم منافساتها النهائية في إمارة الفجيرة بنهاية عام 2026.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي، مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والوفد المرافق من الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، إلى جانب عدد من أعضاء فريق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.