الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
فضية وبرونزية لمنتخبنا في كأس العالم للرماية البارالمبية

جانب من منافسات اليوم قبل الأخير (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:18

العين (الاتحاد)

تختتم، مساء اليوم، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين، التي تقام برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم، في نادي العين الفروسية والرماية والجولف، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.
أضاف منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية ميداليتين جديدتين فضية وبرونزية، حيث فاز الفريق المكون من البطل سعيد البلوشي، والبطل سيف الظاهري، والبطل عبدالله الأحبابي، بالمركز الثاني والميدالية والفضية في مسابقة البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد، الفئة SH2 مختلط للفرق، بتحقيق 1861.1 نقطة.
وفاز الفريق المكون من البطل عبدالله سلطان العرياني، والبطل سيف النعيمي، والبطل عبيد الدهماني، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد، الفئة SH1 مختلط للفرق، بتحقيق 1824.6 نقطة.
في المسابقة الأولى (البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد، الفئة SH1 مختلط)، فاز الفريق التايلاندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بتحقيقه 1827.6 نقطة، فيما فاز فريق الولايات المتحدة بالمركز الثالث والميدالية الفضية، بتحقيقه 1825.1 نقطة.
وفي المسابقة الثانية (البندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد، الفئة SH2 مختلط للفرق)، أسفرت عن فوز الفريق التايلاندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 1781.3 نقطة، وجاء الفريق الصيني في المركز الثالث والميدالية البرونزية. محققاً 1850.3 نقطة.

