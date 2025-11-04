الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إيفرتون يحرم سندرلاند من «وصافة البريميرليج»

إيفرتون يحرم سندرلاند من «وصافة البريميرليج»
4 نوفمبر 2025 08:07

لندن (د ب أ)
فرط فريق سندرلاند في نقطتين ثمينتين بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره أمام إيفرتون بنتيجة 1 / 1 مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم إيفرتون بهدف السنغالي إيليمان ندياي بعد مرور 15 دقيقة، لينهي الشوط الأول متفوقاً في النتيجة.
وأدرك سندرلاند التعادل بهدف لاعب الوسط السويسري، جرانيت تشاكا، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
بهذا التعادل بقى سندرلاند في المركز الرابع برصيد 18 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن حامل اللقب، ليفربول، ثالث الترتيب، ليحرم بذلك من التواجد في الوصافة التي يحتلها مانشستر سيتي برصيد 19 نقطة، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، ليتجاوز كبوة خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين.

