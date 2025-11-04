«ودية عجمان» تجهز خورفكان للدوري و«كأس أبوظبي الإسلامي»

فيصل النقبي (خورفكان)

يخوض فريق الكرة بنادي خورفكان يوم الجمعة المقبل، مباراة ودية أمام عجمان، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تأتي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية.

وتمثل المواجهة محطة مهمة للمدرب حسن العبدولي لتجهيز لاعبيه والاستقرار على التشكيلة الأنسب، قبل لقاء الوحدة في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقرر منتصف الشهر الجاري، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الحفاظ على النسق العالي الذي يعيشه الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعيش خورفكان حالة فنية ومعنوية مميزة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ فاز على عجمان في الدوري، وتعادل مع الوصل في مواجهة قوية، وتأهل على حساب كلباء في كأس رئيس الدولة، ما يعكس التطور الواضح في أداء الفريق تحت قيادة العبدولي.

ويهدف الفريق من التجربة الودية إلى تعزيز الانسجام بين عناصره، ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الدخول في أجواء المواجهة الرسمية المقبلة أمام الوحدة.