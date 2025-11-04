«شغب الماضي» يحرم فرانكفورت من جماهيره أمام نابولي في «الأبطال»

برلين(د ب أ)

ستشهد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مواجهة حماسية أخرى بين نابولي الإيطالي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث ستتجه الأنظار حول الملعب أكثر من داخله، وذلك بعد منع جماهير الفريق الضيف من حضور المباراة.

وقال ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت، إن مبررات ذلك القرار غير مقبولة، فيما وصف داريو ميندن، رئيس رابطة الجماهير في النادي استبعاد الجماهير من حضور المباراة بالفضيحة.

ورغم ذلك من المتوقع تواجد أكثر من 800 فرد أمن في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، وتقرر فرض أقصى درجات الأمن، وبات سلوك الجماهير خارج الملعب عاملاً مؤثراً مرة أخرى على مباراة نابولي وفرانكفورت.

منذ أكثر من عامين ونصف ألتقى الفريقان في دوري الأبطال، حيث دخلت الجماهير في مشاجرات وأعمال شغب ومعارك شوارع عنيفة وقاموا بإشعال النيران في السيارات ودخلوا في اشتباكات حادة مع الشرطة، وذلك رغم عدم السماح لجماهير الفريق الضيف بالدخول، وقد يكون ذلك سبب ما حدث.

وسيتواجد طلاب المدارس ولاعبو كرة قدم شباب في المدرج المخصص لجماهير الفريق الضيف في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" اليوم الثلاثاء، وهي ما وصفه نابولي بأنها بادرة أمان وروح رياضية.

وتجاوز تأثير القرار مجرد إثارة القلق لدى جماهير فرانكفورت.

وقال كروشه: "لا علاقة لهذا الأمر بنزاهة البطولة، لكن الآن يمكن تغيير أي شيء". وبذل آينتراخت فرانكفورت ما بوسعه من أجل تجنب إقامة المباراة من دون حضور جماهيره، وطالب النادي بنقل المباراة لملعب محايد، ورغم ذلك رفض الاتحاد الأوروبي "يويفا" طلبه، فيما كانت السلطات الإيطالية قد منعت بيع تذاكر المباريات للجماهير من مدينة فرانكفورت.

وطالب ميندن اليويفا بأن يضمن إقامة مباريات كرة القدم بحضور جماهير الفرق الزائرة في المستقبل، وأضاف: "ومن لا يمكنه ضمان ذلك عليه إيجاد ملعب محايد أو مناقشة للحصول على الحقوق، على أية حال يجب معاقبة الفريق المضيف إذا لم يكن قادراً على تنظيم مباريات كرة القدم بحضور الجماهير".

ورغم ذلك فإن المسؤولية في ذلك القرار تقع على السلطات الإيطالية، فبعد أحداث العنف قبل أكثر من عامين ونصف، وأعرب ميندن عن استيائه من القرار الجديد قائلاً: "المطلوب من السلطات الحكومية بسيط للغاية وهو احترام مبادئ سيادة القانون، لأن كرة القدم لجميع الجماهير وهي مطلبهم الوحيد".

ورغم أن الجانب الرياضي من ذلك اللقاء استحوذ على اهتمام ضئيل، فأن مباراة الجولة الرابعة ستكون حاسمة للفريقين على الأقل فيما يتعلق بباقي المباريات في البطولة، وبعد ثلاث مباريات يملك نابولي وفرانكفورت ثلاث نقاط وقد يواجه الفريق الخاسر وداعاً مبكراً للبطولة.