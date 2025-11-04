«ترايثلون دبي T100» يعلن برنامج فعاليات البطولة العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلن ترايثلون دبي T100، عن باقة من الفعاليات والأنشطة المرافقة المتنوعة والحافلة بالرياضة، والاحتفال والطاقة الإيجابية إلى قلب تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وذلك خلال فترة البطولة العالمية التي تعود إلى دبي من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، وتنظمها منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، بدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتتميز هذه الأنشطة بكونها تناسب جميع أفراد المجتمع، سواءً كنتم من محترفي الترايثلون، أو عشاق الرياضة بالعموم، أو الباحثين عن الأجواء النابضة بالحياة، فإن هناك العديد من الأنشطة، التي نستعرض أبرز 5 منها للقيام بها خلال عطلة نهاية أسبوع ترايثلون دبي T100.

وسيتم منح جوائز للمشجعين الأكثر صخباً وتحفيزاً، ونجوم اللافتات الذين يعرضون أكثرها إبداعاً أو تحفيزاً، أو ببساطة أفضل مشجع متحمس يرتدي ملابس رائعة، وذلك على مسار سباق المحترفين للترايثلون، حيث يمكن مشاهدة أفضل لاعبي الترايثلون في العالم وهم يتنافسون يوم 15 نوفمبر الجاري، وهم يسبحون ويركبون الدراجات ويركضون عبر مسار بطول 100 كيلومتر يعرض أفضل ما في دبي، بداية من الرمال الذهبية لشاطئ صن سيت في جميرا 3، وصولاً إلى إلى خط النهاية في مضمار الميدان مع الإطلالة على برج خليفة الشامخ في الأفق.

ويبرز النشاط الثاني، أن ترايثلون دبي T100 ليس للمحترفين فقط، حيث يعود السباق الموسيقي منتصف نوفمبر، مقابل 118 درهماً فقط للشخص الواحد، وهو سباق مسائي لمسافة 5 كيلومترات على أنغام موسيقي حماسية، كما يمكن المشاركة في سباق سبرينت ترايثلون، والذي يتضمن 750 متراً سباحة، 20 كيلومتراً ركوب دراجات، و5 كيلومترات جري، وهو التحدي الصغير المثالي للمبتدئين أو الراغبين في الارتقاء بمستوى أدائهم. كلا السباقين مناسبان للمبتدئين، وحافلان بالحيوية، ومليئان بالفرص القيّمة للتفاخر.

كما يتيح الحدث فرصة مثالية لتجديد طاقتك في القرية الأيرلندية المؤقتة ومنطقة شاحنات الطعام داخل قرية البطولة في مضمار ميدان، حيث تتصدر القرية الأيرلندية الأسطورية ركن قرية البطولة، الواقع بجوار منطقة الانتقال للمحترفين وخط النهاية في مضمار ميدان دبي، ويمكن للمشجعين الاستمتاع بأجواء عطلة نهاية الأسبوع.

أما رابع الفعاليات، فهي المخصصة للعائلات، حيث توجد منطقة الأطفال المظللة الواقعة بجوار منطقة الانتقال للمحترفين وخط النهاية في قرية الفعاليات داخل مضمار ميدان مليئة بالمرح، بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي، ومناطق السوفت بلاي أيريا، وألعاب الحديقة، والفنون والحرف اليدوية، والقلاع النطاطة. دعوا أطفالكم يستمتعون بوقتهم بينما تستمتعون أنتم بإثارة المنافسات، ويمكن للكبار أيضاً تجربة تحدي الانتقال T100، بالتعاون مع كانيون.

وفي خامس الفعاليات، يمكن الحصول على تذكرة الضيافة، لتجربة كل أحداث ترايثلون T100 بأناقة. استمتع بمقاعد مظللة، ووجبات طعام مختارة بعناية، ومشروبات في طريقة مثالية للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع للسباق.