«التنس الإيطالي» يؤكد مشاركة ديوكوفيتش في «ختامية تورينو»

روما (رويترز)

قال أنجيلو بيناجي رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس، إن نوفاك ديوكوفيتش أكد مشاركته في البطولة الختامية لموسم الرجال في تورينو، ليقلل المخاوف من احتمال انسحاب اللاعب، الذي حقق 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى من آخر بطولات الموسم.

وغاب ديوكوفيتش المصنف الخامس عالمياً، والذي انسحب من البطولة الختامية للموسم العام الماضي بسبب الإصابة، عن بطولة باريس للأساتذة ولم يلعب أي مباراة منذ خسارته أمام المتأهل من التصفيات فالنتين فاشيرو في قبل نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة الشهر الماضي.

وقال بيناجي لمحطة راي جي.آر بارلامينتو الإذاعية الإيطالية "لدينا تأكيدات بأن ديوكوفيتش سيكون في تورينو".

وسيشارك في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال أفضل ثمانية لاعبين في العالم، في الفترة من التاسع إلى 16 نوفمبر.

وفاز ديوكوفيتش بالبطولة سبع مرات وهو رقم قياسي، كان آخرها في عام 2023.

وبمشاركة اللاعب الصربي (38 عاماً) يتبقى مقعد واحد فقط غير محسوم للتأهل إلى البطولة الختامية، يتنافس عليه الإيطالي لورنسو موزيتي المصنف التاسع والكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الثامن.

وانسحب أوجيه-ألياسيم الذي وصل إلى نهائي بطولة باريس للأساتذة الأسبوع الماضي، من بطولة موزيل المفتوحة في ميتز أمس، مما يعني أن موزيتي قد يحجز آخر مكان في البطولة الختامية، إذا فاز في بطولة أثينا من فئة 250 نقطة هذا الأسبوع.