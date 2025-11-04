«رباعية الدحيل» تضع شباب الأهلي في دائرة ترتيب الأوراق

مراد المصري (أبوظبي)

جاءت الخسارة القاسية التي تعرض لها شباب الأهلي أمام الدحيل القطري 1-4، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، لتفرض على «الفرسان» أهمية إعادة ترتيب الأوراق خلال فترة التوقف الدولي الحالي، وضرورة العودة إلى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثاً عن مهاجم لتعويض غياب الهداف سردار أزمون المصاب.

ورغم الخسارة لا يزال شباب الأهلي في قلب حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، إلا أن التراجع الهجومي، والهفوات الدفاعية، يفرضان على المدرب باولو سوزا ضرورة إعادة حساباته بأسلوب اللعب هذا الموسم، والتأكد من أن المنافسة على الألقاب المحلية والخارجية لن تكون مهمة سهلة.

ومع خروج سلطان عادل مصاباً في المباراة، وتواجد أزمون خارج الملاعب في الوقت الحالي بداعي الإصابة أيضاً، والتراجع الكبير في مردود المهاجم مؤنس دبور، مع محاولة استخراج أفضل ما لدى ماتياس ليما، فإن الفريق يبدو بحاجة جادة إلى حل للاعب قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف مقارنة بالوضع الحالي.

واعترف سوزا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن ما حدث يعتبر درساً قاسياً، ويجب على فريقه أن يتعلم منه جيداً، وبرر ما حصل بكثرة ارتكاب الأخطاء، ومنح المنافس مساحات واسعة في الخط الخلفي، إلى جانب عدم القدرة على التعامل مع التأخر بالنتيجة بهدف مبكر، وأن الفريق عليه أن يفكر بكيفية التعويض بما هو قادم في مختلف المسابقات.