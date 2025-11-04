أيتون يقود ليكرز للفوز على بليزرز في «السلة الأميركي»

واشنطن(أ ب)

سجل دياندري أيتون 29 نقطة، و10 متابعات، وتصدى لثلاث كرات أمام فريقه القديم، ليقود فريقه الحالي لوس أنجلوس ليكرز للفوز على بورتلاند ترايل بليزرز 123 / 115، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف روي هاشيمورا 28 نقطة لفريق ليكرز، الذي افتقد جهود لوكا دونتشيتش وأوستين رييفز، بعدما شاركا في الفوز على ميامي هيت 130 / 120 مساء الأحد الماضي.

وسجل نيك سميث جونيور ثلاثيتين ساعدتا فريق ليكرز على التقدم في الدقائق الأخيرة، وأنهى المباراة برصيد 25 نقطة.

وسجل ديني أفديجا 33 نقطة لفريق بليزرز، الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند ثلاث مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 117 / 115، ومينيسوتا تمبرولفز على بروكلين نتس 125 / 109.

كما فاز نيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 119 / 102، ويوتا جاز على بوسطن سلتيكس 105 / 103، وديترويت بيستونز على ممفيس جريزليس 114 / 106.

وتغلب هيوستن روكتس على دالاس مافريكس 110 / 102، ودنفر ناجيتس على ساكرامنتو كينجز 130 / 124، وميامي هيت على لوس أنجلوس كليبرز 120 / 119.