الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبي تجمع سابالينكا وكيريوس في معركة تنس استثنائية

دبي تجمع سابالينكا وكيريوس في معركة تنس استثنائية
4 نوفمبر 2025 11:40

دبي (الاتحاد)
تلتقي أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً على قائمة رابطة اللاعبات المحترفات، ونجم التنس نيك كيريوس، في مواجهة تنس استثنائية بعنوان «معركة الجنسين.. مواجهة دبي»، وهي مباراة استعراضية لليلة واحدة تقام في كوكا كولا أرينا في دبي في 28 ديسمبر المقبل، بتنظيم من تي لايف، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وتأتي هذه المواجهة بعد اثنين وخمسين عاماً على مباراة «معركة الجنسين» الأسطورية عام 1973 بين بيلي جين كينج وبوبي ريجز، بينما تجمع هذه النسخة المعاصرة شخصيتين من أبرز رموز التنس في أمسية تحتفي بأداء النخبة والروح الرياضية، ما يعد المشاهدين بعرض لا ينسى.
وتعليقاً على المباراة، قالت سابالينكا: «أكنُّ احتراماً كبيراً لبيلي جين كينج وما قدمته للتنس النسائية، إنني فخورة بتمثيل تنس السيدات، وبالمشاركة في هذه النسخة العصرية من المباراة الشهيرة بين الجنسين، دبي هي بيتي، وأنا أعلم أن هذه المدينة تعشق الفعاليات الكبرى الحماسية والترفيهية، كما أنني أكن الكثير من الاحترام لنيك ولموهبته، لكن ليكن واضحاً أنني مستعدة بالكامل لتقديم أفضل ما لديّ. أتطلع إلى التوجه إلى الملعب في كوكا كولا أرينا وتقديم عرض مذهل للجماهير».
ورداً على تحدي سابالينكا له، قال نيك كيريوس: «حين تتحداك المصنفة أولى عالمياً فأنت تلبي النداء، أنا أكنُّ احتراماً كبيراً لأرينا، فهي لاعبة أسطورية وبطلة حقيقية. لكنني لم أتراجع يوماً أمام أي تحدٍّ، ولست هنا للعب مباراة فحسب، بل لأمتع الجمهور بعرض ترفيهي فريد، فهذا ما أعيش من أجله. استعدي للعرض الكبير يا دبي، لأنني سأشعل الأجواء في ملعب كوكا كولا أرينا».

أخبار ذات صلة
«تطوير مسار التوظيف الحكومي» في ورشة بدبي
افتتاح معرض «بوابة النخبة التعليمية 2025»
أرينا سابالينكا
دبي
كيريوس
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©