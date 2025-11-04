ألونسو يتحدى «شريك النجاح»

ليفربول(أ ف ب)

قال الإسباني تشابي ألونسو إنه حصل على منصب مدرب ريال مدريد بفضل فلوريان فيرتز جزئياً، مؤكداً أنه «لا يشك إطلاقاً» في أن الدولي الألماني سيبدأ قريباً في التألق مع ليفربول الإنجليزي.

وقاد ألونسو وفيرتز فريق باير ليفركوزن لإنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني، محققين ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023-2024 دون أي خسارة.

نجاح جعل ألونسو المرشح الأبرز لتولي تدريب ريال مدريد، بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في وقت سابق هذا العام.

ورفض فيرتز عروض بايرن ميونيخ لينتقل إلى ليفربول في صفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني في يونيو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، واجه صعوبات في التأقلم مع القوة البدنية للدوري الإنجليزي.

ولم يسجل فيرتز أي هدف حتى الآن مع «الريدز»، واستُبعد من التشكيلة الأساسية في ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري.

وسيلتقي ألونسو وفيرتز وجهاً لوجه لأول مرة منذ مغادرتهما ألمانيا، عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال ألونسو، الذي لعب سابقاً مع ليفربول بين عامي 2004 و2009 «لا أشك إطلاقاً، قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت».

وأضاف «الانتقال إلى هنا بعد سنوات طويلة في ألمانيا يمثل تغييراً كبيراً، ويحتاج إلى التأقلم، لكنه لاعب مميز فعلاً».

وتابع: «يمتلك الجودة والشخصية، وهو تنافسي... لا أشك إطلاقاً في قدرات فلو».

أردف: «لقد كان مميزاً للغاية، وأحد الأسباب التي جعلتني أصل إلى هنا. أنا ممتن له، وآمل ألا يظهر ذلك غداً، لكننا نتطلع لرؤية مهاراته وتألقه».

ويعاني الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد أيضاً من بداية بطيئة بعد انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد.

ولم يشارك الدولي الإنجليزي مع بطل أوروبا 15 مرة منذ نحو شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ويفضل ألونسو الاعتماد على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن منذ تعافي ألكسندر-أرنولد.

وقال ألونسو: «يمتلك قدرات رائعة. إنها مرحلة جديدة له على المستوى الرياضي، وكذلك البدني والذهني».

وأضاف: «علينا مساعدته ليقدم أفضل ما لديه، لأنه لاعب استثنائي».

ويُعد ريال مدريد من بين خمسة فرق حققت العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال، بينما يحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب البطولة المكون من 36 فريقاً، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.