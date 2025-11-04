جيمي ميلهام.. الفارسة الثانية على مسرح ملبورن

عصام السيد (أبوظبي)

صنعت جيمي ميلهام تاريخاً في سباقات الخيل الأسترالية، عندما أصبحت ثاني فارسة تفوز بكأس ملبورن، حيث قادت الحصان «هالف يورز» للفوز بالمركز الأول في مضمار فليمنجتون لسباق الخيل، كما أنها أول امرأة تحقق ثنائية كأس ملبورن وكأس كولفيلد.

ويأتي فوزها بعد 10 سنوات من تحقيق الفارسة ميشيل باين إنجازاً تاريخياً بفوزها على صهوة الحصان «برينس أوف بينزانس».

وفي سباقٍ كان فيه التمركز في المقدمة أفضل من التمركز في المؤخرة، وضعت ميلهام جوادها «هالف يورز» في موقع مثالي للانطلاق، واغتنمت فرصتين حاسمتين لتشق طريقها بنجاح من الجهة الداخلية باتجاه مستقيم، محققةً فوزاً بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول، ومسجلة زمناً وقدره 3:22:46 دقيقة.

وكان الحصان «هالف يورز»، الذي يدربه الثنائي المكون من الأب والابن توني وكالفين ماك إيفوي، أحد المرشحين الأوفر حظاً بين الخيول المحلية المشاركة في السباق بنسبة 8 إلى 1، وذلك بعد فوزه المستحق في سباق كولفيلد الشهر الماضي.

وبعد الفوز، قالت ميلهام لشبكة ناين الأسترالية: «هذا هو سبب استيقاظنا من النوم كل صباح في الساعة الرابعة صباحاً... إنه أمر صعب، الأمر ليس دائماً رائعاً ومثالياً، كما يرى الجميع أحياناً..

«لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي، تزوجت، وقضيت أياماً رائعة حقاً في المضمار، لكن لا شيء يضاهي هذا الشعور الذي أشعر به الآن».

وكان الحصان«هالف يورز» الحصان الأسترالي الوحيد من بين 24 حصاناً مشاركاً من بين المرشحين للفوز، مستفيداً من أرضية المضمار الرطبة بعد هطول أمطار متفرقة.

وكان الحصان يتنافس على المركز الأول مع الحصان الأيرلندي«جودي تو شوز» في المرحلة الأخيرة من سباق 3200 متر، لكن ميلهام انطلقت في الوقت المناسب تماماً لتجتاز خط النهاية بفارق عدة أطوال.

وحافظ الحصان«جودي تو شوز»، الذي يدربه الأيرلندي جوزيف أوبراين، على المركز الثاني، بينما حل«ميدل إيرث» في المركز الثالث و«ريفر أوف ستارز» في المركز الرابع.

واستغلت ميلهام مقابلتها بعد السباق لتكريم جدها الذي توفي الأسبوع الماضي، وقالت لشبكة ناين:«يجب أن أذكر جدي، لقد توفي الأسبوع الماضي، آخر شيء شاهده كان كأس كولفيلد، وكان من أكبر الداعمين لي».