الأربعاء 5 نوفمبر 2025
«أبوظبي للكرة الشاطئية» تسجل ختاماً ناجحاً

«أبوظبي للكرة الشاطئية» تسجل ختاماً ناجحاً
4 نوفمبر 2025 12:47

دبي (الاتحاد)
حصل رديف منتخب الإمارات على كأس بطولة أبوظبي لكرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على فريق الأوروبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في العاصمة، أبوظبي، فيما حقق فريق ريد كاسل المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق سيتيزنس بثلاثة أهداف دون مقابل.
وخلال المراسم، تم تتويج لاعبي رديف منتخب الإمارات بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بينما تم تسليم فريق الأوروبي ميداليات المركز الثاني، وفريق ريد كاسل ميداليات المركز الثالث.
وتُعد بطولة أبوظبي للكرة الشاطئية الثالثة ضمن سلسلة البطولات التي نُظمت هذا الموسم، بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت تنافساً قوياً ومستويات فنية متميزة، حيث توّج فريق الفرسان بلقب البطولة الأولى التي أُقيمت في مدينة المرفأ، فيما أحرز فريق رديف منتخب الإمارات لقب البطولة الثانية التي استضافتها مدينة العين.
وأعرب عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولات الثلاث، مؤكداً أن الشراكة بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي تمثل نموذجاً مميزاً في دعم مسيرة اللعبة وتطويرها، ويُعزز حضور كرة القدم الشاطئية ضمن أجندة النشاط الكروي للموسم الحالي.
وأشاد المهيري بقوة المنافسات التي شهدتها البطولات بفضل النجاح التنظيمي والفني المشترك بين الجانبين، مؤكداً في ذات الوقت أن اتحاد الكرة حريص على إحداث نقلة نوعية لكرة القدم الشاطئية في الدولة، ويُرحب بجميع المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لمستقبل اللعبة. 
.

