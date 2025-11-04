فريق دبي لكرة السلة يواصل تألقه في الدوري الأدرياتيكي



دبي (الاتحاد)

واصل فريق دبي لكرة السلة انطلاقته القوية في الدوري الأدرياتيكي بتحقيق فوز مستحق على فريق بارتيزان موزارت بيت بلجراد بنتيجة 82-70 ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليحافظ على سجله المثالي ويمنح خصمه ثالث خسارة متتالية وأولى له في البطولة الإقليمية.

شهدت بداية المباراة تفوق الفريق الضيف الذي فرض إيقاعه خلال معظم فترات الشوط الأول، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 19-18 وتقدم مع نهاية الشوط الأول 43-41 بفضل تألق جاباري باركر، الذي كان الهداف الوحيد برقم مزدوج في تلك الفترة. وتمكن فريق دبي لكرة السلة من البقاء قريباً بفضل دقته في الرميات الثلاثية، ونجح في تسجيل أربع من أول ثماني محاولات.

لكن الأمور تغيّرت تماماً بعد الاستراحة، إذ قلب فريق دبي لكرة السلة موازين اللقاء بسيطرة تامة وسلسلة نقاط 23-2 بين الربعين الثالث والرابع، ليحسم المباراة عملياً، فيما فرض أصحاب الأرض دفاعاً قوياً ونجحوا في التسجيل داخل المنطقة عبر بيتروشف وسانلي، بينما غاب بارتيزان عن التسجيل الميداني لما يقارب ثماني دقائق، وتألق دواين بايكون خلال هذه الفترة بتسجيله عشر نقاط متتالية، وأنهى الربع الثالث بثلاثية مع صافرة النهاية رفعت النتيجة إلى 66-55 لصالح فريق دبي لكرة السلة.

وقال يوريكا جوليماتس، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة: «كان هذا الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا بعد خسارتين خارج أرضنا. رغم كل التحديات والغيابات، أظهر اللاعبون شخصية قوية وطاقة عالية، أهنئ الفريق على الإيمان والعزيمة حتى النهاية. كما أشكر جماهيرنا المميزة على حضورهم ودعمهم المتواصل، فقد منحونا الطاقة التي احتجناها في اللحظات الصعبة، رغم جدول المباريات المزدحم».

واصل فريق دبي لكرة السلة سيطرته على مجريات اللقاء حتى النهاية، ووسع الفارق إلى 22 نقطة في الربع الأخير قبل أن يقلص بارتيزان الفارق في الدقائق الأخيرة. اختتم فريق دبي لكرة السلة المباراة بثقة كبيرة، محققاً فوزاً جديداً يعزز مكانته في البطولة ويؤكد استمراره في سلسلة الانتصارات المتتالية.

قاد التألق الهجومي للفريق فيليب بيتروشف الذي سجل 18نقطة بنسبة نجاح 6 من 7 في التسديد، إلى جان 6 متابعات وسرقتين. فيما أضاف دواين بايكون 16 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

ويستعد الفريق لخوض أطول سلسلة مباريات على أرضه هذا الشهر، حيث سيلعب أربع مباريات متتالية في دبي تبدأ يوم الأحد المقبل أمام فريق إس سي ديربي ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي في كوكا كولا أرينا.