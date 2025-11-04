26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس

برازيليا (د ب أ)

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الـ26 المستدعين لخوض مباراتي الفريق الوديتين ضد السنغال وتونس، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة هذا الشهر.

وشهدت القائمة، التي أعلن عنها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تواجد فيتور روكي مهاجم بالميراس البرازيلي، مع عودة إيدرسون مورايش حارس مرمى فناربخشة التركي الحالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

في المقابل، يستمر غياب رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن المعسكر الدولي الثاني على التوالي لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن تكون هذه هي آخر التزامات منتخب البرازيل خلال عام 2025، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد نظيره السنغالي على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن يلعب ضد المنتخب التونسي بعدها بثلاثة أيام على ملعب (ديكاتلون) في مدينة ليل الفرنسية.

ويحتل منتخب السنغال المركز الـ18 عالمياً والثاني أفريقياً في التصنيف الأخير، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تأهل الفريق لنهائيات كأس العالم المقبلة عقب فوزه على منتخب موريتانيا 4 / صفر وجنوب السودان 5 / صفر، الشهر الماضي، في آخر مبارياته بمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أما منتخب تونس، الذي يتواجد بالمركز الـ43 عالمياً في تصنيف فيفا، فقد تغلب 3 / صفر على ناميبيا، ثم 4 / صفر على ساو تومي وبرينسيبي بتصفيات المونديال الشهر الماضي، علماً بأنه حجز مقعده في كأس العالم القادمة منذ سبتمبر الماضي.

وضمت قائمة المنتخب البرازيلي، التي تم الإعلان عنها في حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون مورايش (فناربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز).

وفي خط الدفاع: أليكس ساندرو و دانيلو (فلامنجو)، كايو هينريكي (موناكو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، فابريزيو برونو (كروزيرو)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، لوسيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هينريكي (فاسكو دا جاما)، ويسلي (روما). كما ضمت في خط الوسط: أندري (وولفرهامبتون)، بورنو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (اتحاد جدة)، لوكاس باكيتا (وستهام).

وفي الهجوم إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هينريكي (زينيت سان بطرسبرج)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارليسون (توتنهام هوتسبير)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، فيتور روكي (بالميراس). وكان منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب، ضمن التأهل لكأس العالم القادمة في يونيو الماضي، بعدما حل في المركز الخامس بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم.