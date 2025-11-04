الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس

26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
4 نوفمبر 2025 13:04

برازيليا (د ب أ)
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الـ26 المستدعين لخوض مباراتي الفريق الوديتين ضد السنغال وتونس، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة هذا الشهر.
وشهدت القائمة، التي أعلن عنها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تواجد فيتور روكي مهاجم بالميراس البرازيلي، مع عودة إيدرسون مورايش حارس مرمى فناربخشة التركي الحالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق.
في المقابل، يستمر غياب رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني، عن المعسكر الدولي الثاني على التوالي لعدم الجاهزية الفنية.
ومن المقرر أن تكون هذه هي آخر التزامات منتخب البرازيل خلال عام 2025، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد نظيره السنغالي على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن يلعب ضد المنتخب التونسي بعدها بثلاثة أيام على ملعب (ديكاتلون) في مدينة ليل الفرنسية.
ويحتل منتخب السنغال المركز الـ18 عالمياً والثاني أفريقياً في التصنيف الأخير، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تأهل الفريق لنهائيات كأس العالم المقبلة عقب فوزه على منتخب موريتانيا 4 / صفر وجنوب السودان 5 / صفر، الشهر الماضي، في آخر مبارياته بمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
أما منتخب تونس، الذي يتواجد بالمركز الـ43 عالمياً في تصنيف فيفا، فقد تغلب 3 / صفر على ناميبيا، ثم 4 / صفر على ساو تومي وبرينسيبي بتصفيات المونديال الشهر الماضي، علماً بأنه حجز مقعده في كأس العالم القادمة منذ سبتمبر الماضي.
وضمت قائمة المنتخب البرازيلي، التي تم الإعلان عنها في حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون مورايش (فناربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز).
وفي خط الدفاع: أليكس ساندرو و دانيلو (فلامنجو)، كايو هينريكي (موناكو)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، فابريزيو برونو (كروزيرو)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، لوسيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هينريكي (فاسكو دا جاما)، ويسلي (روما). كما ضمت في خط الوسط: أندري (وولفرهامبتون)، بورنو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (اتحاد جدة)، لوكاس باكيتا (وستهام).
وفي الهجوم إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هينريكي (زينيت سان بطرسبرج)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارليسون (توتنهام هوتسبير)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، فيتور روكي (بالميراس). وكان منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب، ضمن التأهل لكأس العالم القادمة في يونيو الماضي، بعدما حل في المركز الخامس بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم.

أخبار ذات صلة
ألونسو عن سلوك فينيسيوس في الكلاسيكو: «انتهى الأمر»
استبعاد رافينيا.. أزمة برشلونة تتفاقم قبل «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
فينسيوس جونيور
رافينيا
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©