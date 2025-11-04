دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي في العاشر من يناير المقبل، سباق التتابع العالمي الشهير «هود تو كوست»، المعروف عالمياً باسم «أمّ سباقات التتابع»، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمنطقة محمية المرموم الصحراوية، ويمتد لمسافة أكثر من 100 كيلومتر.

ويهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتشجيع أسلوب حياة نشط وشامل عبر الرياضة والتحمّل والعمل الجماعي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني htcdxb.pacex.ae/race-info، ويستمر حتى 10 ديسمبر 2025، حيث تتاح المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من أندية الجري وفرق الشركات والمجتمعات والعائلات والأصدقاء، بالإضافة إلى الفرق الدولية من أميركا والصين، عبر تشكيل فرق تضم من 3 إلى 5 عدائين ترافقهم مركبة دفع رباعي واحدة.

وسيجتاز المشاركون مساراً يمتدّ داخل محمية المرموم الصحراوية الطبيعية، ليجسّد التزام دبي بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة، ويتضمّن المسار المرور عبر بحيرة الفلامنجو وبحيرات القدرة والكثبان الذهبية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وصولاً إلى خط النهاية بين مشاهد الحياة البرية والمناظر الطبيعية المميزة، وسيستمتع العدّاؤون بمشاهدة الحيوانات النادرة من بينها غزال الريم، والدّماني، والمها العربي.

وتنضم دبي إلى عائلة سباق «هود تو كوست» العالمي الذي انطلق للمرة الأولى في ولاية أوريجون الأميركية عام 1982، وأصبح منذ ذلك الحين أكبر وأشهر سلسلة سباقات تتابع في العالم، بمشاركة تتجاوز 80 ألف عدّاءً سنوياً، وحقق نجاحاً كبيراً في كل من الصين وأوروبا.

ويأتي تنظيم سباق «هود تو كوست – دبي» في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وترسيخ النشاط البدني كأسلوب حياة دائم، وتعزيز المجتمعات الصحية والنشطة.

كما يتماشى الحدث مع الأجندة الاجتماعية لدبي 33 والأجندة الاقتصادية D33، اللتين تسعيان إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة دبي بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتطور المدينة المستمر في مختلف القطاعات وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف حارب: يسرنا أن تستضيف دبي هذا السباق العالمي، الذي يتحدى فيه المتسابقون قوة تحملهم بالجري على أجمل الرمال في محمية المرموم الطبيعية من أجمل المحميات الطبيعية التي يولي المجلس لها اهتمامًا خاصًا، فهي تحظى بأهمية خاصة في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، بهدف الترويج لها وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانيات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تعد البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات".