«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»

«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
4 نوفمبر 2025 13:30

 
الشارقة (وام)
أحرز منتخب القوس والسهم 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين في بطولة غرب آسيا الثانية «قطر 2025»، محققاً المركز الثاني في الترتيب العام، وحققت اللاعبات ميثاء محمد النعيمي، وآمنة يوسف العوضي، وجمانة علي النجار ذهبية القوس المركب في الفرق لفئة السيدات، بينما نجح فريق الرجال المؤلَّف من علي يعقوب رنجيري، ومنصور سعيد الكتبي، وسيب سانكار مايتي بحصد ذهبية القوس المحدب.
كما توّج منتخبنا بذهبية القوس المحدب للفرق مختلط بمشاركة سامية أودينايفا، وسيب سانكار مايتي، وحقق محمد صالح بن عمرو، وآمنة يوسف العوضي فضية القوس المركب للفرق مختلط، ونالت آمنة يوسف العوضي فضية فردي فئة القوس المركب سيدات.
وتابع فريق الرجال المكوَّن من محمد صالح بن عمرو، ويوسف حسن الحوسني، وشهاب أحمد الساعدي نتائجه التنافسية في البطولة بحصد برونزية فئة القوس المركب.
ووصفت هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد الإنجاز القاري، بأنه محطة جديدة في مسيرة التميز للمنتخب، وإضافة نوعية للتطور الذي حققته المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، معلنة في الوقت نفسه استمرار نهج الاتحاد الاستراتيجي في تبني المبادرات الداعمة للارتقاء باللعبة، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التنافسية العالمية.

