مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بات مايد عادل، مهاجم منتخبنا الوطني للناشئين وصاحب هدف «الأبيض» في مباراة كوستاريكا 1-1 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، أحدث المنضمين إلى قائمة هدافي الإمارات في بطولات كأس العالم.

واكتفى «أبيض الناشئين» بحصد نقطة أولى في افتتاح مشواره المونديالي بالتعادل مع كوستاريكا، في الوقت الذي شهدت فيه الجولة ذاتها تعادل السنغال وكرواتيا، قبل أن تنطلق الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بمواجهة منتخبنا أمام كرواتيا، بينما تلتقي كوستاريكا مع السنغال، ويتأهل إلى دور الـ32 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

وسجّل مايد عادل هدف التقدّم لـ «الأبيض» في الدقيقة 59 من متابعة مثالية لركلة ركنية نفّذها فيصل محمد بإتقان، قبل أن يدرك نيك بينيت التعادل بعد ثلاث دقائق فقط.

وانضم المهاجم الشاب إلى قائمة هدافي الإمارات في بطولات كأس العالم، والتي تضم 21 لاعباً سجلوا 23 هدفاً في مختلف المشاركات المونديالية منذ الظهور الأول في مونديال إيطاليا 1990، مروراً ببطولات كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) أعوام 1997 و2003 و2009، وكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاماً) أعوام 1991 و2009 و2013 و2025.

ويحمل التاريخ المونديالي للكرة الإماراتية لحظات خالدة، أبرزها هدف خالد إسماعيل في شباك ألمانيا الغربية بمونديال إيطاليا 1990، والذي دخل به تاريخ «الأبيض» كأول من سجّل في كأس العالم، قبل أن يضيف علي ثاني الهدف الثاني أمام يوغسلافيا في المباراة الختامية للدور الأول.

وفي مشاركات كأس العالم تحت 17 عاماً، سجّل «الأبيض» ثمانية أهداف قبل النسخة الحالية في قطر، بدأت بثلاثية نسخة 1991 عبر عادل محمد وعبدالرحمن إبراهيم وجمال إبراهيم، ثم ثلاثية نيجيريا 2009 بتوقيع مروان الصفار ومحمد سبيل (هدفين)، وهدفين في نسخة 2013 عن طريق خالد خلفان وزايد العامري، وصولاً إلى هدف مايد عادل في مونديال 2025.

أما منتخب الشباب (تحت 20 عاماً)، فكان صاحب الحصاد الأكبر بـ12 هدفاً في ثلاث نسخ (ماليزيا 1997، الإمارات 2003، مصر 2009)، حملت توقيع أسماء لامعة مثل ياسر سالم، كاظم علي، علي الوهيبي، شهاب أحمد، صالح المنهالي، إسماعيل مطر، حمدان الكمالي، ذياب عوانة، أحمد خليل، محمد أحمد، وأحمد علي، ضمن جيل قدّم واحداً من أبرز فصول التألق للكرة الإماراتية.

أرقام مونديالية:

8 مشاركات للإمارات في بطولات كأس العالم

23 هدفاً في مجمل المشاركات المونديالية

21 لاعباً دونوا أسماءهم في قائمة الهدافين

2 «هدفان» في كأس العالم 1990

12هدفاً في بطولات الشباب (تحت 20 عاماً)

9 أهداف في بطولات الناشئين (تحت 17 عاماً)