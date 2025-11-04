موسيالا يستعيد رائحة العشب ويقترب من العودة لبايرن



باريس (د ب أ)

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن عودة جمال موسيالا إلى الملاعب باتت قريبة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، مشيراً إلى أنه ربما يشارك لأول مرة في ديسمبر المقبل.

وكان موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، أصيب بكسر في عظمتي الشظية والكاحل خلال مباراة بايرن وباريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، إثر اصطدامه بحارس مرمى فريق العاصمة الفرنسية آنذاك، الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وقال إيبرل، قبل لقاء الفريقين المقبل، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا في باريس، إن موسيالا 22 عاماً يحرز تقدماً جيداً في برنامج تأهيله. أشار إيبرل: «إنه يشعر بحالة جيدة للغاية. النهاية قريبة».

ووصف إيبرل الإصابة بأنها «مؤثرة» على موسيالا والنادي، لكنه عاد الآن إلى الملعب لإجراء بعض التدريبات الفردية الخفيفة. وأوضح: «تقدمت فترة تعافيه لدرجة أنه أصبح قادراً على الحركة في الملعب. بالنسبة للرياضي، هذا هو أهم شيء دائماً. القدرة على استعادة رائحة العشب والشعور بالكرة».

ومن المقرر أن تكون الخطوة التالية هي العودة التدريجية لتدريبات الفريق، على أمل أن يتمكن موسيالا من العودة إلى اللعب قبل العطلة الشتوية. أوضح إيبرل: «نأمل أن يتمكن جمال من المشاركة لبضع دقائق على الأقل مع الفريق الشهر المقبل. سيكون هذا هو السيناريو الأمثل، هذا ما نأمله».

وكان إيبرل أكد في وقت سابق أن موسيالا ربما يكون قريباً من استعادة جاهزيته الكاملة في يناير المقبل، قبل المراحل الحاسمة من الموسم وقبل وقت كافٍ من انطلاق كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

من جانبه، فإن موسيالا يتحلى بالصبر، حيث قال مؤخراً: «أريد أن أكون جاهزاً تماماً، بمستوى جيد، عند عودتي. لهذا السبب نأخذ وقتنا».