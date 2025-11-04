مدرب الوحدة: البدلاء صنعوا الفارق أمام ناساف



أبوظبي (د ب أ)

عبّر جوزيه مورايس، المدير الفني لفريق الوحدة، عن سعادته برؤية الحظ يقف إلى جانب فريقه بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2/ 1 أمام ناساف الأوزبكي، أمس الاثنين، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشدّد مورايس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباراة كان يمكن أن تنتهي لصالح أيٍ من الفريقين.

وقال مورايس: «كانت المباراة صعبة كما توقعنا، لكنني راضٍ عن النتيجة. النتيجة قد تبدو عادلة للبعض، وغير عادلة لآخرين، وهذه هي طبيعة كرة القدم. لم نفقد الثقة حتى عندما كنا متأخرين بهدف نظيف». وأضاف: «في الشوط الثاني، أظهر اللاعبون شخصية قوية جداً. ومن خلال تنفيذ دقيق في كرتين ثابتتين، نجحنا في تحويل النتيجة لصالحنا».

وأوضح المدرب البرتغالي: «بعض لاعبينا الأساسيين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب مختلفة، لكن البدلاء قدموا أداءً مميزاً واستحقوا الثقة. هذا دليل على المنافسة الصحية والاستقرار الذهني داخل الفريق».

وأكد: «ناساف فريق منظم جداً، وأتيحت له عدة فرص للتسجيل، لكن الحظ لم يكن في صفهم. كرة القدم هكذا، أحيانا يكون يومك، وأحياناً لا، كان الحظ إلى جانبنا، حتى لاعبنا الذي نادراً ما يسجل أحرز هدفاً، وهذا بحد ذاته نتيجة للعمل الجماعي والجهد المتواصل».