إكليستون ينصح شوماخر بالانتقال لمنافسات إندي كار



برلين (د ب أ)

أوصى بيرني إكليستون، الذي عمل فترة طويلة رئيساً تنفيذياً لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، السائق الألماني ميك شوماخر بالمنافسة في سلسلة سباقات إندي كار الأميركية.

وشارك شوماخر، نجل البطل التاريخي لبطولة العالم لفورمولا-1، مايكل شوماخر، في منافسات اللعبة لمدة عامين (2021 و2022) مع فريق هاس، وكان سائقاً احتياطياً في فريق مرسيدس حتى نهاية العام الماضي.

ويشارك شوماخر الآن مع فريق ألباين في بطولة العالم للتحمل، وقد خاض مؤخراً اختباراً ناجحاً في إندي كار، وقد أعرب عن رغبته في العودة لسباقات السيارات ذات المقعد الواحد، موضحاً أن لديه «عدة خيارات، وإندي كار أحدها».

وصرح إكليستون، الذي أدار سباقات الفورمولا-1 لنحو أربعة عقود، لشبكتي (إن تي في) و(آر تي إل) الألمانيتين بأنه ينبغي على شوماخر أن يغيّر مساره. شدد إكليستون 95 عاماً: «ستكون فكرة رائعة، والأفضل له. يجب على ميك أن يقوم بذلك، إنها خطة جيدة».

وأضاف: «لن يكون اسمه البارز ذا شعبية كبيرة هناك كما هو الحال في فورمولا-1». وفيما يتعلق بسباق المنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا-1، قال إكليستون إنه يعتقد أن الهولندي ماكس فيرستابن (حامل اللقب) سيتقدم من الخلف وسيحصد البطولة في السباقات الأربعة المتبقية.

ويحتل فيرستابن المركز الثالث حالياً في الترتيب العام لفئة السائقين، بفارق 36 نقطة خلف البريطاني لاندو نوريس (المتصدر)، و35 نقطة خلف الأسترالي أوسكار بياستري، صاحب المركز الثاني. واختتم إكليستون تصريحاته، حيث قال «فيرستابن هو الشخص المميز، أفضل متسابق، ليس هذا مجالاً للحديث بدبلوماسية، بل إنه متسابق حقيقي».