ألمانيا تدرس التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم



فرانكفورت (د ب أ)

قال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن ألمانيا قد تدرس التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم للرجال للمرة الثالثة، في المستقبل.

واستضافت ألمانيا الغربية بطولة كأس العالم 1974 وبعدها قامت الدولة الموحدة باستضافة نسخة 2006، وكان آخر حدث كبير استضافته ألمانيا هو بطولة أمم أوروبا للرجال في 2024.

وقال نيوندورف قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة المقبل إن التقدم بعرض جديد لاستضافة كأس العالم للرجال يُعد احتمالاً وارداً. وقال نيوندورف: «تركيزنا حالياً منصب على التقدم بطلب لاستضافة يورو 2029 للسيدات. ولكن بالتأكيد يمكنني أن أتخيل أننا سنناقش هذا الموضوع في المستقبل، وسندرس الشروط التي قد تجعل مثل هذا العرض ممكناً من الأساس».

وقد يكون ملف التقدم لاستضافة نسخة 2038 أو بعدها لاسيما وأن نسخة 2026 ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، فيما تقام نسخة 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين فيما تقام نسخة 2034 في السعودية.

وقال نيوندورف: «من الواضح أن هناك عدداً قليلاً فقط من الاتحادات في العالم تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة يشارك فيها 48 منتخباً، وتلبية المتطلبات التي تصاحب تنظيم مثل هذا الحدث». وأكد: «يمكننا أن نقول بثقة إن لدينا بنية تحتية ممتازة، لكن الحديث عن ذلك مازال سابقاً لأوانه وبعيد المدى حقاً». وتقدمت ألمانيا بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم 2027 للسيدات ولكنها خسرت أمام البرازيل. أما المتقدمون الآخرون لاستضافة بطولة أمم أوروبا للسيدات 2029 هم بولندا، والبرتغال، وملف مشترك من السويد والدنمارك.