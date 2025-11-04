الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فيورنتينا يقيل مدربه بيولي لسوء النتائج

فيورنتينا يقيل مدربه بيولي لسوء النتائج
4 نوفمبر 2025 15:26

 
روما (أ ف ب)
أقال فيورنتينا، متذيّل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، مدربه ستيفانو بيولي من منصبه، بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه في يوليو الماضي، وقالت إدارة النادي التوسكاني في بيان «إعفاء ستيفانو بيولي من مهام التدريب»، موضحة أنها أوكلت المهمة «موقتاً» إلى دانييلي جالوبا.
ومنذ تولي بيولي المهمة، لم يحصد «فيولا» سوى أربع نقاط من عشر مباريات في «سيري أ» (أربعة تعادلات وست هزائم)، وهي أسوأ حصيلة في تاريخ النادي في هذه المرحلة من الموسم.
وتراجع الفريق، المملوك لرجل الأعمال الإيطالي-الأميركي روكو كوميسو، إلى المركز العشرين والأخير بعد خسارته على أرضه أمام ليتشي 0-1 الأحد، وفوز جنوى على ساسوولو 2-1 الاثنين.
وبحسب الصحافة الإيطالية، تفكر إدارة فيورنتينا الذي سيحتفل بمئويته الموسم المقبل، في التعاقد مع روبرتو دافيرسا، المدرب السابق لبارما وليتشي وإمبولي، أو باولو فانولي، الذي لا يشرف حالياً على أي فريق منذ رحيله عن تورينو في يونيو الماضي بعد موسم واحد فقط.
ويُعد هذا الإخفاق من أكبر خيبات الأمل في المسيرة التدريبية لبيولي (60 عاماً) الذي خلف رافايلي بالادينو المستقيل بعد موسم واحد.
وخلال أقل من 18 شهراً، أشرف بيولي على ثلاثة أندية، هي ميلان الذي لم يجدد عقده بعد خمسة مواسم (2019-2024)، ثم النصر السعودي الذي أقاله بعد موسم واحد (2024-2025)، وأخيراً فيورنتينا.
وسبق لبيولي أن درب فيورنتينا بين عامي 2017 و2019، قبل أن تتم إقالته بعد موسم ونصف الموسم، كما سبق له الدفاع عن ألوان الفريق كلاعب.

