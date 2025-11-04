اختتام بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في العين

العين (الاتحاد)



اُختتمت منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين التي احتضنها إمارة أبوظبي برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 38 دولة، وذلك بمقر نادي العين الفروسية وللرماية والجولف.

في مسابقة الفردي للبندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 مختلط فاز بالمركز ألأول والميدالية الذهبية البطل أتيديت إنتانون من تايلاند محققاً 250 نقطة، وجاء البطل خوان أنطونيو سافيدرا رينالدو من إسبانيا في المركز الثاني محققاً 248,4 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب البطل لاندون كينيث روجيرا من الولايات المتحدة محققاً 225,4 نقطة.

وفي مسابقة الفردي للبندقية 50 متر سكتون وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط للفردي فاز بالميدالية الذهبية البطل إتيبات مانيجاك من تيلاند محققاً 248,9 نقطة، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية البطل فلاديمير تشينتشارولي من جورجيا محققاً 248,3 نقطة، فيما فاز البطل جوزيف باتشر من النمسا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

في ختام المنافسات احتّلت الهند المرتبة الأولى في البطولة برصيد 18 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين، وقفزت تايلاند إلى المرتبة الثانية بـ11 ميدالية عبارة عن 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، بينما تراجعت دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة بتحقيقها 9 ميداليات 5 ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وقام ناصر يوسف الزعابي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي يرافقه عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين.

وأعلن عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن استضافة مدينة العين لكأس العالم للرماية البارالمبية في ديسمبر العام المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والخمسين.

وتوجّه بالشكر إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية الإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعم سموه الكريم ورعايته للبطولة، وشكر كافة المسؤولين بالمجلس على تعاونهم المثمر مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، كما شكر كافة المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبطولة على مساهماتهم مع الهيئة لإنجاح الحدث.

وتوجّه بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتسهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها هيئة زايد ولاسيما الرياضية منها، دائرة تنمية المجتمع، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للهيئة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ودائرة البلديات والنقل بلدية العين، إلى جانب شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأغذية، وشركة الفوعة للتمور، ومياه العين، ومزارع العين، تقديراً لدورهم في دعم البطولة وإنجاحها.