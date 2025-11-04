«الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة» تعتمد برنامج الجولة الثالثة

مصفوت (وام)

استعرضت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، خلال زيارة ميدانية لنادي مصفوت للرماية والفروسية، آخر الترتيبات الجارية لانطلاق منافسات الجولة الثالثة من البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وأكدت اللجنة في بيان أن الجولة الثالثة تنطلق بمنافسات «رماية السكتون» لكبار المواطنين، وهي الفئة المستحدثة في البطولة، تليها في اليوم الثاني منافسة «308» بالمنظار، والتي تمت ترقيتها في هذه النسخة، وصولاً إلى اليوم الثالث بمنافسات فرق «إسقاط الصحون»، إذ تم تطوير نظام التحكيم في هذه الفئة ليصبح إلكترونياً، مع عرض النتائج والتوقيتات على شاشة إلكترونية أمام الجمهور، ومن ثم حفل التتويج المقرر للفائزين في جولتي عجمان ومصفوت بعد ختام المنافسات عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقال عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، إن تقارب النتائج، والمنافسة القوية بين الرماة، والتعادل في مرحلة التصفيات، بجولتي الظفرة وعجمان، يزيد قوة المنافسة في جولة مصفوت، خصوصاً في فئة «308»، نظراً لأن التدريبات شهدت نتائج متفاوتة ومتقاربة بين الرماة.

ونوه إلى أن جولة عجمان حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة نحو 200 رام ورامية، وفق أفضل المؤشرات، ووجه الشكر لإدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، على الاستضافة لدعم نجاح المنافسات، على غرار الجولة الأولى في نادي الظفرة للرماية، بفئة بندقية 223، بمشاركة 130 رامياً.

وأضاف أن الزيارة الميدانية إلى مصفوت كشفت عن استعدادات كبيرة، بالإضافة إلى الاطلاع على نظام التحكيم الإلكتروني، وما يمثله من علامة فارقة ومهمة في منافسات رماية الصحون، حيث يظهر التحكيم الإلكتروني على الشاشة في الصالة المخصصة للمنافسات أمام الجمهور لمتابعة عدد الصحون، التي يتم إسقاطها من كل فريق، بما يعزز الشفافية التي تحرص عليها اللجنة المنظمة.

وذكر المنهالي أن البطولة تحظى بمتابعة من محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة وذلك بترتيبات متكاملة، وتناغم كبير مع الجهات ذات الصلة، لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والتميز والنجاح، عبر الجولات المختلفة حتى وصولها إلى منطقة العين بعد المرحلة المقبلة في مصفوت.