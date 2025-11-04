الرئيس الألماني يكسر البروتوكول في غانا مع أسامواه

كوماسي (د ب أ)

من المعروف أن زيارات الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى الخارج تُنظم بدقة وفق جدول زمني محسوب بالدقيقة، ومع ذلك كسر الرئيس الألماني هذا البروتوكول الصارم لبضع دقائق خلال زيارته لمدينة كوماسي في غانا.

جاء ذلك عندما قدم الرئيس الألماني استعراضاً قصيراً لكرة القدم في ملعب مجاور للمدرسة بعد انتهاء زيارته لها.

وتبادل شتاينماير تمرير الكرة عدة مرات مع جيرالد أسامواه، لاعب المنتخب الوطني الغاني السابق، وسط فرح الأطفال واليافعين الذين كانوا يلعبون كرة القدم في الملعب.

وفي أعقاب ذلك، قال أسامواه عن مهارات شتاينماير الكروية: «كان ذلك جيداً جداً، ويمكن للمرء أن يلاحظ أن شتاينماير كان يلعب كرة القدم في السابق».

وكان الرئيس الألماني منح أسامواه، المولود في غانا والمحترف السابق في الدوري الألماني، وسام الاستحقاق الاتحادي في اليوم السابق.

وكانت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، زيراب جولر، التي ترافق شتاينماير في جولته في أفريقيا، هي من اقترحت أن يؤدي الرئيس الألماني هذه الفقرة الرياضية المرهقة بدنياً في طقس حار ورطب، غير أن عناصر الأمن لم يبدوا حماساً كبيراً تجاه هذه المبادرة.