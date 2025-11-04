جوف تحقق فوزها الأول في «ختامية» رابطة المحترفات بالسعودية



الرياض (د ب أ)

حققت الأميركية كوكو جوف فوزها الأول في البطولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات المقامة في المملكة العربية السعودية بالتغلب على الإيطالية جاسمين باوليني اليوم الثلاثاء.

وفازت جوف المصنفة الأولى في أميركا على باوليني بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 لتتصدر المجموعة وتعزز فرصها في التأهل لقبل النهائي.

وكانت جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، خسرت مباراتها الأولى في البطولة أمام مواطنتها جيسيكا بيجولا، يوم الأحد. وتحتاج كوكو جوف، الفائزة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» هذا العام، للفوز عندما تواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا في الجولة الثالثة، لتؤكد تأهلها للدور القادم.